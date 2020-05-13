Matematiği Kim Buldu? İlk Olarak Matematik Ne Zaman Ve Nasıl Bulunmuştur? Matematiğin Tarihçesi

Matematik çok eski ve antik dönemlere kadar uzanan bir tarihe sahiptir. O dönemden günümüze kadar ulaşan matematik farklı evrelerde gelişmiş ve günümüzdeki çok kapsamlı sisteme dayanmıştır. Bu sistem sayesinde artık en zorlu problemleri çözmekte, teknolojik sistemleri hazırlamakta ve uzayı daha iyi keşfetmekteyiz.



Matematiği Kim Buldu?



Matematiğin keşfi ya da kim buldu durumuna bireysel ve toplumsal şekilde tam olarak bakmak doğru değil. Matematik rakamlar ya da belli bir teknik kullanmak suretiyle icat edildi. Bu doğrultuda her medeniyet matematiği kendi zamanı içerisinde, kendi hayat tarzlarına uygun form içerisinde keşfederek kullanmıştır. Bu doğrultuda pek çok farklı medeniyetten bahsetmek mümkündür. Mayalar, Hintliler, Yunanlılar, Çinliler ile beraber İslam medeniyetlerinden bahsedilebilir. Değişik formlar üzerinden keşfedilmiş olan matematik, bu medeniyetlerin birbirinden öğrenmesi ile beraber somut bir noktaya ulaşmıştır.



İlk Olarak Matematik Ne Zaman ve Nasıl Bulunmuştur?



Matematiğin tarihçesi ilk olarak M. Ö. 2000'li yıllara kadar uzanıyor. Bu dönemlerde Babil’iler kendi hayatlarında ekonomik ve sosyal olarak ihtiyaçlarını giderebilmek için matematiği kullanmıştır. Bu doğrultuda kök bulma, denklem çözme ya da hacim hesaplaması noktasında bazı teknikler kullanmışlardır. Aynı zamanda astronomiye düşkün olan Babiller bu yüzden trigonometride keşfetmiştir. Özellikle 60’lık sayı sistemine insan hayatına kazandıran Babiller, sıfırın katılması ile beraber günümüzün 10’luk sisteminin oluşmasına olanak tanımıştır.



Aynı zamanda M. Ö. 1900 ila 1700’lü yıllarda Mısır döneminden bulunan belgeler günlük yaşamı kolaylaştırmak amaçlı kullanıldığını gösteriyor. Yine M. Ö. 7. ve 6. yüzyıllarda Romalılar, Yunanlılar ve Mısır bilginleri matematik kuramının oluşmasında önemli potansiyel teşkil etmiştir. M. Ö. 4. yüzyıla gelindiğinde ise matematiğin erişilen düzeyi istenilen yetkinliğe oldukça yaklaşmıştı. Özellikle Öklid tarafından bu dönem yazılan Stoikheia (elemanlar) ile beraber pek çok değer matematik konusunda ortaya çıktı.



Matematiğin Tarihçesi



Matematik tarihçi olarak M. Ö. antik döneme kadar uzanmaktadır. Pek çok farklı medeniyet üzerinden gelişim gösteren matematik, zamanın ötesinde günümüz noktasına ulaşmıştır. Daha sonra orta çağa kadar yaşanan gelişimiyle beraber Hindistan ve İslam ülkelerinde çok daha yüksek gelişim göstermiştir. Rakamlar ve semboller kullanılarak denklemler yapılmış; Faslı bilim insanı Harezmi ile beraber cebir ortaya çıkarılmıştır.