BÄ°ST118.042-1.04EURO7.850.11USD6.83-0.28ALTIN404.921.05
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz
    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    HaberlerEÄŸitim Haberleri Mayoz Bölünme Nedir? Mayoz Bölünmenin Evreleri (AÅŸamalarÄ±) Ve Özellikleri Nelerdir?
    ABONE OL
    21.07.2020 - 18:38 |

    Mayoz Bölünme Nedir? Mayoz Bölünmenin Evreleri (AÅŸamalarÄ±) Ve Özellikleri Nelerdir?

    Â EÅŸey ana hÃ¼crelerinin oluÅŸumunu saÄŸlayan mayoz bÃ¶lÃ¼nme biyolojik aÃ§Ä±dan bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶neme sahiptir. Gamet oluÅŸumu Ã¼zerinde kromozom sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±ya inmesi ise bu oluÅŸumun en Ã¶nemli kÄ±smÄ±dÄ±r. Peki, mayoz bÃ¶lÃ¼nme nedir? Mayoz bÃ¶lÃ¼nmenin evreleri (aÅŸamalarÄ±) ve Ã¶zellikleri nelerdir? Ä°ÅŸte bu konu hakkÄ±nda bilinmesi gerekenler.Â

    Mayoz Bölünme Nedir? Mayoz Bölünmenin Evreleri (AÅŸamalarÄ±) Ve Özellikleri Nelerdir?

    Â 

    Â Sperm ve yumurtanÄ±n bir araya gelmesiyle her neslin kromozom sayÄ±sÄ± mayoz bÃ¶lÃ¼nme sayesinde sabit tutulur. Bu durum gamet oluÅŸumu Ã¼zerindeki kromozom sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±ya inmesi Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸir. YÃ¼ksek yapÄ±lÄ± tÃ¼m hayvan ve bitkilerde gÃ¶rÃ¼len bu bÃ¶lÃ¼me, nesiller arasÄ±nda Ã§eÅŸitlilik saÄŸlayan Ã¶nemli bir yapÄ±dÄ±r.

    Â 

    Â Mayoz BÃ¶lÃ¼nme Nedir?

    Â 

    Â Temel olarak mayoz bÃ¶lÃ¼nme eÅŸeyli Ã¼remenin gerÃ§ekleÅŸmesine olanak tanÄ±yan bir yapÄ±dÄ±r. Bu bÃ¶lÃ¼nme esnasÄ±nda 2n kromozomlu ana yÃ¼reÄŸi Ã¼zerinden â€˜nâ€™ kromozomlu 4 ayrÄ± yavru oluÅŸumu saÄŸlanÄ±r. Ã–zellikle sperm ve yumurtanÄ±n oluÅŸmasÄ± temelinde mayoz yatmaktadÄ±r. TÃ¼r devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile beraber genetik Ã§eÅŸitliliÄŸin oluÅŸmasÄ± noktasÄ±nda mayoz bÃ¶lÃ¼nme bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶neme sahiptir.

    Â 

    Â ParÃ§a deÄŸiÅŸimi ile beraber DNA eÅŸleÅŸmesi mayoz bÃ¶lÃ¼nme esnasÄ±nda gÃ¶rÃ¼nÃ¼r. Ancak bu durum ilk safhada meydana geldiÄŸinden dolayÄ±, bÃ¶ylece yeni nesiller kalÄ±tsal olarak ana hÃ¼creden daha farklÄ± Ã§eÅŸitlilik yaratÄ±r. DiÄŸer taraftan mitoz tek hÃ¼crede birden fazla bÃ¶lÃ¼nme yaratÄ±rken, mayoz ise bu konuda tek seferde gerÃ§ekleÅŸir.

    Â 

    Â Mayoz BÃ¶lÃ¼nmenin Evreleri (AÅŸamalarÄ±) ve Ã–zellikleri Nelerdir?

    Â 

    Â Mayoz bÃ¶lÃ¼nme genel olarak mayoz 1 ve mayoz 2 ÅŸeklinde iki ayrÄ± biÃ§imde ele alÄ±nÄ±r. Her bir mayoz bÃ¶lÃ¼nme iÃ§erisinde Profaz, metafaz anafaz ve telepass safhalarÄ± ortaya Ã§Ä±kar. Bu safhalar esnasÄ±nda hÃ¼crede belli baÅŸlÄ± bazÄ± olaylar meydana gelir.

    Â 

    Â Mayoz-1

    Â 

    Â Profaz 1; HÃ¼crede bulunan DNA iplikleri kÄ±salÄ±p kalÄ±nlaÅŸÄ±r kromozomlar son halini alarak Ã§ekirdek kaybolur.

    Â 

    Â Metafaz 1; TetratlarÄ± oluÅŸturan kromozomlar hÃ¼crenin ekvatoral dÃ¼zlemine baÄŸlÄ± olarak yerleÅŸim gÃ¶sterir.

    Â 

    Â Anafaz 1; KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ÅŸekilde dizi olarak bulunan kromozomlar birbirinden ayrÄ±lmak suretiyle zÄ±t kutuplara doÄŸru yÃ¶nelirler.

    Â 

    Â Telofaz 1; ZÄ±t kutuplara Ã§ekilmiÅŸ olan kromozomlar uzayÄ±p kÄ±salÄ±r ve bu doÄŸrultuda Ã§ekirdek zarÄ± ÅŸekillenir.

    Â 

    Â Mayoz 2

    Â 

    Â Profaz 2; Bu bÃ¶lÃ¼mde iÄŸ iplikÃ§ikleri meydana gelir.

    Â 

    Â Metafaz 2; Her iki yavru hÃ¼cre Ã¼zerine â€˜nâ€™ kromozom sayÄ±larÄ±nda dizilim gerÃ§ekleÅŸir.

    Â 

    Â Anafaz 2; OluÅŸacak yeni hÃ¼crelerin gen Ã§eÅŸitliliÄŸi bu noktada ortaya Ã§Ä±kar.

    Â 

    Â Tellofaz 2; Bu bÃ¶lÃ¼mde kromozomlarÄ±n sarmallarÄ± aÃ§Ä±lÄ±r. O yÃ¼zden gÃ¶rÃ¼nmez hale gelirler. Kaybolan Ã§ekirdek zarÄ± tekrar oluÅŸmaya baÅŸlar ve bu doÄŸrultuda stoplazma da boÄŸumlaÅŸÄ±r.

    Â 

    Â Bu gibi etmenler gerÃ§ekleÅŸmek suretiyle mayoz bÃ¶lÃ¼nme iÅŸlemi iki farklÄ± evre Ã¼zerinden tamamlanÄ±r. BÃ¶ylece oluÅŸan yeni nesil ile beraber genetik Ã§eÅŸitlilik saÄŸlanÄ±r.

    Â 

    YapÄ±ÅŸÄ±k dördüz kediler ayrÄ±ldÄ±Kastamonu Çatalzeytin'de, kuyruk ve karÄ±nlarÄ±ndan birbirlerine yapÄ±ÅŸÄ±k olan dördüz kedi yavrularÄ±, veteriner kliniÄŸinde yapÄ±lan operasyonla ayrÄ±ldÄ±.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Giresun'un Neyi MeÅŸhur? En MeÅŸhur Giresun Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Giresun'da Ne Yenir)

    Giresun'un Neyi MeÅŸhur? En MeÅŸhur Giresun Yemekleri Ve YÃ¶resel Lezzetleri Nelerdir? (Giresun'da Ne Yenir)

    Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlÄ± yayÄ±nda konuÅŸtu

    Ali KÃ¶se- CÃ¼bbeli Ahmet Hoca canlÄ± yayÄ±nda konuÅŸtu

    Çok acÄ± olay! 15 yaÅŸÄ±ndaki çocuk gölette boÄŸuldu

    Ã‡ok acÄ± olay! 15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk gÃ¶lette boÄŸuldu

    SÄ±radaki Haber