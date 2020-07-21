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Â Sperm ve yumurtanÄ±n bir araya gelmesiyle her neslin kromozom sayÄ±sÄ± mayoz bÃ¶lÃ¼nme sayesinde sabit tutulur. Bu durum gamet oluÅŸumu Ã¼zerindeki kromozom sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±ya inmesi Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸir. YÃ¼ksek yapÄ±lÄ± tÃ¼m hayvan ve bitkilerde gÃ¶rÃ¼len bu bÃ¶lÃ¼me, nesiller arasÄ±nda Ã§eÅŸitlilik saÄŸlayan Ã¶nemli bir yapÄ±dÄ±r.

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Â Mayoz BÃ¶lÃ¼nme Nedir?

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Â Temel olarak mayoz bÃ¶lÃ¼nme eÅŸeyli Ã¼remenin gerÃ§ekleÅŸmesine olanak tanÄ±yan bir yapÄ±dÄ±r. Bu bÃ¶lÃ¼nme esnasÄ±nda 2n kromozomlu ana yÃ¼reÄŸi Ã¼zerinden â€˜nâ€™ kromozomlu 4 ayrÄ± yavru oluÅŸumu saÄŸlanÄ±r. Ã–zellikle sperm ve yumurtanÄ±n oluÅŸmasÄ± temelinde mayoz yatmaktadÄ±r. TÃ¼r devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile beraber genetik Ã§eÅŸitliliÄŸin oluÅŸmasÄ± noktasÄ±nda mayoz bÃ¶lÃ¼nme bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶neme sahiptir.

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Â ParÃ§a deÄŸiÅŸimi ile beraber DNA eÅŸleÅŸmesi mayoz bÃ¶lÃ¼nme esnasÄ±nda gÃ¶rÃ¼nÃ¼r. Ancak bu durum ilk safhada meydana geldiÄŸinden dolayÄ±, bÃ¶ylece yeni nesiller kalÄ±tsal olarak ana hÃ¼creden daha farklÄ± Ã§eÅŸitlilik yaratÄ±r. DiÄŸer taraftan mitoz tek hÃ¼crede birden fazla bÃ¶lÃ¼nme yaratÄ±rken, mayoz ise bu konuda tek seferde gerÃ§ekleÅŸir.

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Â Mayoz BÃ¶lÃ¼nmenin Evreleri (AÅŸamalarÄ±) ve Ã–zellikleri Nelerdir?

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Â Mayoz bÃ¶lÃ¼nme genel olarak mayoz 1 ve mayoz 2 ÅŸeklinde iki ayrÄ± biÃ§imde ele alÄ±nÄ±r. Her bir mayoz bÃ¶lÃ¼nme iÃ§erisinde Profaz, metafaz anafaz ve telepass safhalarÄ± ortaya Ã§Ä±kar. Bu safhalar esnasÄ±nda hÃ¼crede belli baÅŸlÄ± bazÄ± olaylar meydana gelir.

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Â Mayoz-1

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Â Profaz 1; HÃ¼crede bulunan DNA iplikleri kÄ±salÄ±p kalÄ±nlaÅŸÄ±r kromozomlar son halini alarak Ã§ekirdek kaybolur.

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Â Metafaz 1; TetratlarÄ± oluÅŸturan kromozomlar hÃ¼crenin ekvatoral dÃ¼zlemine baÄŸlÄ± olarak yerleÅŸim gÃ¶sterir.

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Â Anafaz 1; KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ÅŸekilde dizi olarak bulunan kromozomlar birbirinden ayrÄ±lmak suretiyle zÄ±t kutuplara doÄŸru yÃ¶nelirler.

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Â Telofaz 1; ZÄ±t kutuplara Ã§ekilmiÅŸ olan kromozomlar uzayÄ±p kÄ±salÄ±r ve bu doÄŸrultuda Ã§ekirdek zarÄ± ÅŸekillenir.

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Â Mayoz 2

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Â Profaz 2; Bu bÃ¶lÃ¼mde iÄŸ iplikÃ§ikleri meydana gelir.

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Â Metafaz 2; Her iki yavru hÃ¼cre Ã¼zerine â€˜nâ€™ kromozom sayÄ±larÄ±nda dizilim gerÃ§ekleÅŸir.

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Â Anafaz 2; OluÅŸacak yeni hÃ¼crelerin gen Ã§eÅŸitliliÄŸi bu noktada ortaya Ã§Ä±kar.

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Â Tellofaz 2; Bu bÃ¶lÃ¼mde kromozomlarÄ±n sarmallarÄ± aÃ§Ä±lÄ±r. O yÃ¼zden gÃ¶rÃ¼nmez hale gelirler. Kaybolan Ã§ekirdek zarÄ± tekrar oluÅŸmaya baÅŸlar ve bu doÄŸrultuda stoplazma da boÄŸumlaÅŸÄ±r.

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Â Bu gibi etmenler gerÃ§ekleÅŸmek suretiyle mayoz bÃ¶lÃ¼nme iÅŸlemi iki farklÄ± evre Ã¼zerinden tamamlanÄ±r. BÃ¶ylece oluÅŸan yeni nesil ile beraber genetik Ã§eÅŸitlilik saÄŸlanÄ±r.

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