MEB 5, 6, 7 ve 8. Sınıf 4. ünite çalışma fasikülleri yayımlandı!

MEB son dakika duyuru yaparak 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar için 4. çalışma fasiküllerin yayımlandığını duyurdu. Öğrencileri konuları pekiştirmesi için yayımşlana bu fasiküllerde 3 bin 350 soru yer alıyor.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sunduğumuz kaynak çeşitliliğini arttırıyoruz. Bugün ortaokul öğrencilerimiz için daha önce yayımladığımız çalışma fasiküllerinin dördüncü ünitelerini paylaştık. Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız yeni çalışmada her sınıf düzeyinde dördüncü üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. 4. ünite fasikülleri LGS'ye hazırlanan 8.sınıf öğrencilerimiz için de önemli bir kaynak oluşturuyor. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri de yayımlanmaya devam edeceğiz."dedi.

5.Sınıf için tıklayınız.

6.Sınıf için tıklayınız.

7.Sınıf için tıklayınız.

8.Sınıf için tıklayınız.