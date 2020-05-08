MEB, çocukların yazdığı öyküleri kitapta topladı

Bakanlığın, çocukların evde geçirdikleri günlerde hayal kurma, düşünme ve yazma becerilerini güçlendirmeleri için yaptığı öykü yazma çağrısına, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerden kısa sürede binlerce öykü geldiği kaydedildi. Bakanlık merkezinde oluşturulan kurulun ‘yaratıcılık’, ‘dil kullanımı’ ve ‘ifade gücü’ kriterleri açısından yaptığı incelemenin ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı özelliklere sahip 100 çocuğun yazdığı öykü, ‘Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler’ kitabında toplandı.

Kitabın ön sözünü kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların hayal dünyalarının alabildiğine geniş ve masum olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Çocuklarımın öykülerini okurken dünya edebiyatından, Türk edebiyatından nicelerinin fısıltılarını duydum. O fısıltılar, çocuklarımın yakın gelecekte Türkiye’nin ve hatta dünyanın saygın edebiyatçıları, senaristleri, metin yazarları olacaklarını söylüyordu. Yaptıkları betimlemeler, kullandıkları kelimeler, cümlelerindeki ahenk ile bunun yakın zamanda olacağına inancım tam, çocuklarıma güvenim sonsuz.”

Çocuklardan öykü derlemeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Selçuk, “Bu kitabı çocuk kitabı deyip bir kenara koymayın. Satır aralarında çocuklarımızın bize anlattıkları çok şey var. Özellikle yetişkinlere, anne babalara önerebileceğim nefis bir öykü derlemesi olmuş” dedi. l DHA