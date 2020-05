MEB, LGS için 7 Haziran’da kararlı! Tempoyu düşürmeden çalışmaya devam

Bu yıl 8. sınıfta okuyan yaklaşık 1.8 milyon öğrencinin katılacağı Liselere Giriş Sınavı (LGS) 7 Haziran’da düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından koronavirüs nedeniyle son dakika bir değişiklik yapılmazsa sınava 1 ay gibi kısa bir süre kaldı. Uzmanların tavsiyeleri, sınav tarihi ne olursa olsun öğrencilerin motivasyonlarını kaybetmeden, planlı bir şekilde hareket ederek sınava çalışmaya devam etmeleri yönünde. Peki, bu süreci öğrenciler nasıl değerlendirmeliler? Okyanus Kolejleri Ortaokul Bölümü’nden uzmanlar, aylar öncesinde çıkılan LGS yolculuğunda artık son dönemece gelindiğini belirterek, bu yolun varış noktasına en yakın yerdeyken öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıralıyorlar:

Sınav ortamını yaratın

- Sınavda birinci dönem konularından soru geleceği için eski konuların çalışılması ilk ve en önemli adım.

- Bu sürecin ilk haftası konu çalışması için planlanabilir. İlerleyen günlerde de belirli aralıklarla konular gözden geçirilmeli.

- Deneme sınavı öğrencinin konu bilgisi hakkında sinyal veren, uyaran bir tespit aracıdır. Çözülen deneme sayıları artırılmalı ve çözerken süre tutulmalı. Ayrıca evde deneme çözerken sınav ortamını yaratmak önemli.

- Kullanılan kaynaklar, LGS soru tarzına benzer olmalı.

- Öğrenciler her gün mutlaka paragraf sorusu çözmeli. Deneme sınavlarında yapılamayan soruların doğrusunun öğrenilmemesi hiçbir anlam ifade etmez. Yapılan yanlışlar birer yol gösterici gibi düşünülmeli ve eksikleri fark etmede ipucu görevi görmeli.

- Uyku saati, beslenme düzeni, ders çalışma, aktivite saati gibi süreçler, öğrencinin dahil olduğu ve daha çok söz hakkının olduğu bir aile toplantısında planlanmalı.

- Her zorluğu bir arada aşmak için ekip olduğunuzu çocuklarınıza hissettirmek önemli. Tüm aile üyeleri bu ekibin bir parçasıdır ve her şeye rağmen, sonuç ne olursa olsun öğrencinin elinden geleni yapabilmesi için son düzlükte birbirine destek olmalıdır.

‘Zamanı iyi kullanın’

Sevinç Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü uzmanları ise öğrencilere şu tavsiyelerde bulunuyor:

- Öğrencilerin planlı çalışması, günlük çözülmesi hedeflenen soru sayısı, çalışma saatleri ve süresi başarıda önemli etken.

- Evde olmak, boş vaktin çok olması bir avantaj. Konularda kalan eksikler için hızlı bir programlamayla bunları tamamlamalısınız. Her konunun alt başlıklarına ve kazanımlarına hakim olunduğunuzdan emin olun. Eksiklerinizi tamamlandıktan sonra bildiğiniz konuların tekrarını yapın.

- MEB örnek sorular yayınlıyor. Bu testleri mutlaka çözün. Geçmiş yıllarda çıkan soruları da çözmeyi unutmayın!

- Deneme çözerken önemli olan yorumlama, çıkarım yapma, ilişkilendirme, neden sonuç ilişkisi kurma, analiz yapabilme gibi becerileri kullanmanızdır. Yanlış yaptığınız sorulara deneme sonunda mutlaka bakmalısınız.

- Son haftaya kadar konu çalışabilir, son hafta konu öğrenmek yerine tekrar yapabilir ve deneme sınavı çözebilirsiniz. Kitap okumaya da devam etmelisiniz.

- Motivasyonunuzu her zaman üst seviyede tutun. Stres yapmayın. Kaygı düzeyinizi de kontrol altında tutun. Sonuçta hiçbir sınav sizden değerli değil!

DERSLERE GÖRE LGS’DE ÇIKMASI BEKLENİLEN KONULAR

Sınavda öğrenciler ikinci dönem derslerinden sorumlu olmayacaklar. Bu durumda LGS’de derslere göre hangi konulardan soru çıkacak? Okyanus Kolejleri Ortaokul Bölümü uzmanlarının verdiği bilgiler şöyle:

- Türkçe: Konular, Fiilimsiler, Sözcükte Anlam, Deyimler ve Atasözleri, Cümlenin Ögeleri, Söz Sanatları, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Görsel Okuma, Sözel Mantık ve Muhakeme olarak sıralanabilir. Soruların çoğunda doğru okuma-anlama önemli. “Anlam Bilgisi”ne dayalı konular önem ifade etmekte. Geçtiğimiz yıllardaki soru dağılımında da anlam ağırlıklı soruların arttığını özellikle görsel okuma, sözel mantık ve muhakeme yönünde sorulara ağırlık verildiğini görmekteyiz.

- Matematik: Çarpanlar ve Katlar’da sayı ve rakamın aynı şey olmadığına, kesim sayısının parça sayısından bir eksik olduğuna dikkat edilmeli. Üslü Sayılar’da bilimsel gösterim sorularında verilen değerlerin birimlerine ve soruda istenen birime dikkat edilmeli. Kareköklü Sayılar’da her sınavda yaklaşık değer sorulduğu görülmekte. Veri Analizi’nde sütun grafiği ile daire grafiği veya iki daire grafiğinin birlikte kullanıldığı tarzdaki soru çözümleri yapılmalı. Olasılık’ta gerçek sayılar, aralarında asal sayılar, tam kare sayılar gibi konuları da içeren birleştirilmiş kazanımların yer aldığı tarzda sorulara ağırlık verilmeli. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlik’te özellikle modellemelerin yer aldığı, verilen şekilden parça kesilip çıkarılması ve kalan parçanın alanını veren cebirsel ifadelerin bulunması gereken soru tarzları üzerinde durulmalı.

- Fen Bilimleri: Mevsimlerin Oluşumu, İklim ve Hava Hareketleri, DNA ve Genetik Kod, Kalıtım, Mutasyon ve Modifikasyon, Adaptasyon, Biyoteknoloji, Basınç, Periyodik Sistem, Fiziksel ve Kimyasal Değişimler, Kimyasal Tepkimeler, Asitler ve Bazlar konularından sorular gelecektir. Görsel olarak zengin soruların; deneysel düzeneklerin ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığı, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablo, görsel ve grafikler içeren bir sınav olmasını beklemekteyiz.

- T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: “Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar, Milli Bir Destan: Ya İstiklâl Ya Ölüm!” ünitelerinden soru gelecektir. Konulara çalışırken kronolojik sıralamalara dikkat edilmeli. Ayrıca dersin kavramlarını bilmek önemli.

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: “Kader İnancı, Zekât ve Sadaka, Din ve Hayat (Hz. Yusuf’a kadar)” konularından soru gelecektir. Her konudan soru gelme ihtimali yüksek. Burada dikkat edilmesi gereken diğer nokta 2 ezber (Ayet-el Kürsî, Maun Suresi) ve 2 peygamber (Hz. Musa ve Hz. Şuayb) hayatı.

- İngilizce: “Friendship, Teen Life, İn The Kitchen, On The Phone, The Internet” konularından soru gelecektir. Wh question gibi soru kalıplarına dikkat edilmeli. Uzun paragraf sorularında cevap mutlaka sorunun içindedir. Soru kökünde verilen “is not mentioned, is not true” gibi yapılara dikkat edilmeli.