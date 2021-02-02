Medyan Nedir, Ne İşe Yarar? Matematikte Medyan Nasıl Bulunur Ve Nasıl Hesaplanır?

Hem okulda hem de günlük yaşamda amaca uygun olarak medyan yaygın kullanılan bir işlemdir. Aynı zamanda bu işlem ortanca olarak da bilinir. Genel olarak verilen bir sayı topluluğu üzerinden yapılan işlem ile beraber ortaya çıkarılır.

Medyan Nedir?

Medyan özellikle olasılık hesaplamalarında sıkça kullanılmaktadır. Bu doğrultuda herhangi bir sayı dizisinin ortalamasını elde etmek amaçlı ele alınan bir sistem olarak ön plana çıkıyor. Bu bağlamda elde edilen ortanca sayı grubunun medyanı olarak bilinmektedir. Pek çok kişi ise medyan nedir sorusunu merak etmekte, bu işleme nasıl yapılacağı konusunda bilgi almaya çalışmaktadır. Birçok değişik sayı gruba ele alınmak suretiyle yapılacak işlem ile beraber, medyan, yani ortanca elde edilir.

Medyan Ne İşe Yarar?

Elde bulunan herhangi bir sayı grubunun ortalamasını elde etmek için medyan işlemi kullanılır. Kullanılması oldukça basittir ve böylece sayı grubunun ortalaması elde edilebilmektedir. Matematikte bir problem çözerken işlemi kolayca elde edilmesine olanak verir. Aynı zamanda günlük yaşam içerisinde birçok farklı alanda, herhangi bir durumun ortalamasını ele almak amacıyla önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Matematikte Medyan Nasıl Bulunur ve Nasıl Hesaplanır?

Matematikte medyan bulunurken oldukça kolay bir hesaplama ele alınır. Bunun için elde belirli miktarda bir sayı grubu bulunmalıdır. Bu doğrultuda 50 bundan sayı dizisi ile beraber belli başlı bazı işlemler gerçekleştirilir;

- Öncelikle sayı dizisi küçükten büyüğe doğru sıralanır.

- Daha sonra sağ ve sol taraftan sayı grubunun ortasına doğru gelinir.

- Bu doğrultuda ortadaki 2 sayı belirlenir.

- Daha sonra ortadaki 2 sayı toplanır ve ikiye bölünür.

Bütün bu işlemleri yapmak ile beraber elde bulunan sayı grubunun medyanı bulunmuş olur. Yani o sayı grubunun ortancasıdır. Eğer sayı grubundaki bütün sayıları toplayarak aritmetik ortalaması elde edilirse, bu sayı ortaya çıkacaktır.

Örnek: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Yukarıda verilen örnek içerisinde sırasıyla dizilmiş bu sayı grubunun ortasında 3 ile 4 rakamı bulunur. Bu iki rakam toplandığı zaman 7 rakamı elde edilir. İkiye bölündüğü vakit ise 3,5 sayısı ortaya çıkar. İşte bu elde edilen rakam sayı grubunun medyanıdır, yani ortancasıdır.