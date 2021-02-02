Merkantilizm Nedir? Tarihte Merkantilizm İlk Olarak Ne Zaman Başlamıştır?

Merkantilizm, ekonomik alanda geçerli olan sistemdir. Modern kapitalizm sisteminin doktrini olarak ortaya çıkmış bu yapı, Batı Avrupa'da etkisini hissettirmiş ve uzun yıllar etkin şekilde dünyada varlığını sürdürmüştür.

Merkantilizm Nedir?

Merkantilizm, tarihte bilinen ilk sistemli ekonomik düşünce biçimidir. Anaparaya bağlı bir ekonomik sistemi kapsama altına alan merkantilizm, sömürgeciliğe dayalıdır. Merkantilizm yaklaşımında, milli ekonomi ve sömürgecilik anlayışı hakim olduğundan, dünyadaki ekonomik dengesizlikler artış göstermeye başlamıştır.

Merkantilizmin Temel İlkeleri Nelerdir?

Merkantilizm, ülke içerisinde bulunan değerli eşyaların ülke sınırlarında tutularak başka yerlere gitmesini engellemeye çalışan sistemdir. Bu sistemi sayesinde ülke çapında zenginleşme olmasına olanak sağlar. Merkantilizmin temel ilkeleri;

l Himayecilik,

l Kolonileşme ve sömürgecilik anlayışı,

l Milli ekonomik beraberlik,

l Dış Ticaret,

l Üretimde imalatın üstün değerliliği şeklindedir.

Merkantilizm Temel Amacı Nedir?

Merkantilizm anlayışında en önemli unsur, ülke içerisinde bulunan altın ve gümüş madenleridir. Sistemin ilk amacı ülke içerisinde bulunan altın ve gümüş madenlerinin artırılmasını sağlamaktır. Bununla birlikte merkantilizm ülkenin ithalatını azaltıp ihracatını artırmak amaçlıdır.

Merkantilizm anlayışında, ülkenin değerli madenlerini artırmasının iki yöntemi bulunur. İlki, ülkede maden kaynakları bulunuyorsa, bunların kullanımının başlaması gerekir. İkincisi ise kaynağın olmaması halinde dış ticaret yöntemi kullanılıp ülkeye değerli maden girişi yapılmasını sağlamaktır.

Tarihte Merkantilizm İlk Olarak Ne Zaman Başlamıştır?

Merkantilizm kelimesinin anlamı, ticaretçi, ticaretçilik olarak isimlendirilir. Batı Avrupa'da ilk olarak Adam Smith tarafından geliştirilmiştir. Korumacı bir devlet anlayışını savunan merkantilizm, 1450 ile 1750 yıllarında ekonomik arenada tam geçerli sistem olmuştur.

Avrupa'da doğup büyüyen ve genellikle orada kalan merkantilizm anlayışı, halen bazı ülkelerin ekonomik yapılarında görülebilir. Merkantilizm anlayışında devletin ekonomi üzerinde büyük bir etkisi bulunur. Bu etki ile ekonomi hemen hemen tamamen devletin elindedir.

Merkantilizmin Özellikleri

Çok sayıda farklı özelliği içerisinde barındıran merkantilizmin özellikle bazı özellikleri ön plana çıkıyor denilebilir.

l Merkantilizm anlayışında devlet ekonominin içerisinde yer alır.

l Dış ticaret oldukça önemli kabul edilir.

l İhracat ithalattan daha iyi kabul edilir.

l Denizaşırı yerlerde mülk edinmenin önemi büyüktür. (Sömürgeci yapısı burada görülebilir.)

l Nüfus artışı teşvik edilir. Amaç gelirin ve ihracatın artırılmasını sağlamaktır.

l Ödemeler dengesinin açık vermemesi çok önemlidir.