Mervan İsminin Anlamı Nedir? Mervan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Mervan ismi ile merak edilen diğer önemli konu başlıklarını ise Mervan ne demek? Mervan ismi Kur'an’da geçiyor mu şeklindeki sorular oluşturmaktadır. Bu sorular, pek çok anne ve baba adayı olan kişiler tarafından çok fazla merak edilmekte ve aynı zamanda da büyük bir titizlikle araştırılmaktadır.



Mervan Ne Demek?



Özellikle de Türkiye'de yaşayan pek çok kişi tarafından Mervan ne demek sorusu çok fazla sorulmakta ve bu sorunun yanıtı çok merak uyandırmaktadır. Mervan birden çok anlam taşıyan bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamları ise beş farklı şekilde tanımlanmıştır. Buna göre; "üzüm çubuğunu bağladıkları ağaç", "güzel kokulu bir ağaç","Emevilerin Mervan kolunun adı" ve "Emevi sülalesinin Mervan kolu" olup ayrıca ateş yakmak için kullanılan beyaz bir taş anlamlarına sahip olan bir isimdir.



Mervan İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Mervan ismi Kur'an’da geçiyor mu şeklinde sorulmuş olan sorunun yanıtı "hayır geçmiyor" şeklindedir. Mervan bebeğine Kur'an’dan isim koymak isteyenlerin seçebileceği bir isim değildir. Ancak taşıdığı anlamları bakımından İslami açıdan bir bebeğe verilebilecek isimler statüsünde yer almaktadır.

Mervan ismi, özellikle de güzel anlamlı olan isimlerden birini yeni doğan bebeklerine vermek isteyen anne babalar tarafından tercih edilebilecek en ideal isimler arasında yerini almaktadır.



İslam’da, bebeğe verilecek olan ismin ille de Kur'an’da geçmesi gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. Ancak bebek için seçilecek ismin güzel anlamlı olması kesin bir mecburiyet olmaktadır. Hatta ismin güzel anlam içermesi o ismi taşıyacak olan çocuğun hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır.