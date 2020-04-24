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    24.04.2020 - 21:28 |

    Metafor Ne Demek? TDK'ya Göre Metafor Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Metafor, farklı dillerde kendisine anlam bulmayı başarmış bir kelimedir. Günlük hayatta sık sık karşılaştığımız bu kelime Arapça ve Türkçede aynı anlama sahiptir. Peki, metafor ne demek? TDK’ya göre metafor ne anlama gelmektedir? Metafor hakkında sorduğunuz tüm soruların cevaplarını sizler için derledik.

    Metafor Ne Demek? TDK'ya Göre Metafor Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Metafor, Fransızca dil kökünden türemiş bir kelimedir. Türkçe ve Arapçada ise “mecaz” kavramına eşit bir anlam taşımaktadır.

    Metafor Nedir?

    Mecaz, Türkçeye Arapça dilinden, metafor ise Fransızca dilinden geçmiş iki ayrı sözcüktür. Ancak metafor, dilimizde mecaz kelimesinin bir alternatifi olarak kullanılmaktadır. Metafor, edebiyatta da kullanılan ve kelimeyi gerçek anlamının dışında kullanmayı sağlayan bir söz sanatıdır.
    Metafor aynı zamanda eğretileme manası da taşımaktadır. Eğitim alanında da sık sık kullanılan bu kelime, genellikle benzetmeyle karıştırılmaktadır. Bu kapsamda metafor, bir sorunu farklı bir biçimde ifade etme biçimidir.

    TDK’ya Göre Metafor Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüğünde metafor ile ilgili kısa ve öz bir açıklamaya yer verilmektedir. Buna göre, isim kökenli bir kelime olan metafor için yalnızca “mecaz” açıklaması yapılmaktadır.

     

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