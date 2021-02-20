Midye Nedir, Nasıl Oluşur? Midye Neyle Beslenir Ve Nerede Yaşar?

Sevilen ve sıklıkla tüketilen yiyeceklerden birisi olarak midyeyi çoğu zaman duyarız. Yenilen bu deniz ürünü hakkında birçok bilgi mevcuttur. Denizde yaşayan bu canlının hakkındaki bilgileri öğrenerek birçok merakınızı giderebilirsiniz

Midye Nedir, Nasıl Oluşur?

Midye, denizde yaşayan ve omurgasız olan bir canlıdır. Kabuklu yapısı ile dikkat çeken bu deniz ürününün sahip olduğu kabuk oldukça serttir. Denizde ve tatlı sularda yaşayabilen bir canlıdır. Midyenin ayak ve baş bölgesi bulunmamaktadır. Midyenin üreme yolu ise yumurtlamadır.

Midyenin dış kısmında iki adet siyah kabuk bulunmaktadır. Bu kabukların birbirine yapışık olması gerekmektedir. Açık olan midyeler ölmüş demektir. Midyeler kabukların içinde manto adı verilen ince bir zarla sarılı şekilde yaşarlar. Bu zarsan oluşan salgı sonucu kabuklar oluşmaktadır.



Midyelerin başları olmaz. Omurgasız bir yapıları vardır. Etli ve yumuşaklardır. Kabukları ise serttir. Kabuklardaki kaslar midyenin açılıp kapanmasına yaramaktadır.

Midye Neyle Beslenir ve Nerede Yaşar?

Midyeler genellikle pis suların olduğu yerlerde bulunurlar. Kayalık gibi yerlerde bulunan küçük organizmalar ile beslenen Midyelerin içerisinde yüksek miktarda ağır metaller bulunmaktadır. Bunun nedeni ise kirli yerlerde bulunmalarıdır.

Yumurtlama yoluyla üreyen midyeler genellikle kayalıkların altında yaşarlar. Karaya yakın olan kayalıkların altında midyeye sıkça rastlanılmaktadır. Kayalık yerleri seven midyeler insanlar tarafından sevilen sokak lezzetlerinin başında gelmektedir. Kayalık olan yerlerde çok sayıda midye bulmanız mümkündür. Bazı midye türleri ise kumun altında bulunmaktadır. ​​​​​​