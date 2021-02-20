Mobil Ödeme Nedir? Nasıl Mobil Ödeme Yapılır Ve Nasıl İptal Edilir?

Hız kesmeyen teknoloji karşında uzaklar yakın, erişilemez dediklerimiz kapımız da oldu. Teknolojinin bu nimetlerinden bu günlerde yararlanmayan yok denecek kadar azdır. Çünkü artık hemen hemen herkesin bir akıllı telefonu var. Yaptığımız ödemelerin GSM operatörleri tarafından faturamıza yansıtılması olayına mobil ödeme denmektedir.



Mobil Ödeme Nedir?



Mobil ödeme, telefon faturalarımıza yansıtılan bir ödeme şeklidir. Yani siz alış verişi yaparsınız, operatörünüzden mobil ödemeyi aktif edersiniz ve alış verişiniz telefon faturanıza yansır. Çok büyük devasa harcamaların yanı sıra daha küçük çaplı harcamalar için kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.



Nasıl Mobil Ödeme Yapılır ve Nasıl İptal Edilir?



Kredi kartı kullanımına hiç ihtiyaç duyulmayan bu yöntem, GSM operatörleriniz sayesin de yapılmaktadır. Nasıl mı? Çok kolay. Alışveriş yaptıktan sonra, sizden cep telefonu numaranızın girmesi istenir. Sistem telefonunuza bir onay mesajı gönderir. Siz de bu mesajı onaylarsanız işlem tamamlanmış olur. Ancak dikkat edilmesi gereken bir hususta var. Bazı güvenli olmayan alışveriş unsurları, sizi yaptığınız işleme abone etmekte ve her ay faturanıza yansıtmaktadır. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir husustur.



Böyle istenmeyen bir durum ile karşılaşıldığın da bu durum kendi operatörünüz aracılığı ile çözülmez. Çözüm ilgili alış veriş firması ile yapılmalıdır. Mobil ödeme açmak yada kapatmak operatörlerin online hizmetleri ile yapılabilmekte olup, aynı zaman da SMS yolu ile de yapılabilmektedir.