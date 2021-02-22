Modern Devlet Nedir? Kısaca Tarihte Modern Devletlerin Tanımı Nasıldır?

Modern devlet anlayışının ortaya çıkmasında 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali'nin payı büyüktür. Bu ihtilal ile birlikte dünya genelinde milliyetçilik akımı yaygınlaştı. Azınlıkların isyan etmesi ile birlikte imparatorluklar dağılırken yerine ulusa dayalı modern devletler geldi.

Modern Devlet Nedir?

Modern devlet kısaca ulus-devlet olarak tanımlanır. Etki alanı geleneksel devlete göre daha kapsayıcıdır. 19. yüzyıldan itibaren kitle iletişim araçlarının yaygın olarak kullanılması ile birlikte, devletin kitleler üzerindeki denetim gücü artmıştır. Bu da modern devletin yeniden ve farklı şekillerde tanımlanmasına neden olmuştur.

Kısaca Tarihte Modern Devletlerin Tanımı Nasıldır?

Modern devlet, ekonomiden sağlığa, bilimden teknolojiye kadar birçok temel unsuru kalkınma ve gelişim için kullanan devlet türüdür. Hiyerarşik bir yapıya sahip olan modern devlette, tüm güçler devletin bekası ve toplumun gelişmesi için kullanılır.

Örneğin aşı ve ilaç gibi bilimsel yenilikler, sağlık alanında yapılan harcamalarının azalmasını sağlar. Bilim sağlığı, sağlık ise ekonomiyi dolaylı olarak etkiler. Bu da modern devletinin karmaşık ve bütüncül bir yapıda olmasının nedenidir.

Demokrasi de modern devlet anlayışının uzantılarından biridir. Geleneksel devlet anlayışında halka söz hakkı tanınmazken, modern devletlerde halkın seçme ve seçilme hakkı vardır. İki tür devleti birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biri de dindir. Geleneksel devlette, din milleti bir arada tutan temel yapı taşıdır. Modern devletlerde ise ulusçuluk ve sekülerizm ön planda tutulur.