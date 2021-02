Msü Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Msü Sınav Puanı Hesaplama Yöntemi

İlk olarak milli savunma üniversitesi bilgi almak ve puan hesaplamalarını nasıl yapıldığı öğrenmek önemlidir. Çünkü her yıl milli savunma üniversitesi sınavlarına binlerce kişi girmektedir.



MSÜ Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?



İlk olarak milli savunma üniversitesi için normal sınavlardan farklı bir hesaplama yapılmaktadır. Hesaplama işlemi genellikle birçok ayrı aşamadan meydana gelmektedir. Ve bu aşamaların her biri milli savunma üniversitesi adı altına farklı bir puanlama sistemi bulunmaktadır.



Bu üç ana başlık ise şunlar olmaktadır. İlk olarak spor ve devamına sözlü mülakatlar gerçekleşmektedir. Devamında gerçekleşen mülakat bir tür sağlık taramasıdır. Ve son olarak gerçekleşen milli savunma üniversitesi sınavı ise intibah sınavı olarak bilinmektedir. Bu intibah eğitiminden sonra yemin töreni yapılıp resmen milli savunma üniversitesi öğrencisi olunmuş olur.



MSÜ Sınav Puanı Hesaplama Yöntemi



Birçok kişi tarafından merak edilen MSÜ puan hesaplama sınavı yöntemi oldukça nettir. İlk olarak yapılan sağlık taramasında düşünüldüğü üzere hiçbir sağlık problemi olmamalıdır. Çünkü askeri hayatta her hangi bir sağlık sistemi hatası hayati sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle milli savunma üniversitesi bu konu hakkında oldukça hassastır.



Devamında sözlü mülakat gelmektedir. Bu evrede daha çok jüri heyetinin öznel kararı gerçekleşir. Yine bu aşmada da uygun davranışlara bakılmaktadır. Devamında ise spor mülakatı gelmektedir. Bu aşma en kolay olunana milli savunma üniversitesi sınavlarında birsidir. Çünkü pek çok imtiyaz bu aşmada kabul edilebilmektedir.