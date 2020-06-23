MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının ardından sınav soru ve cevapları ÖSYM tarafından adayların erişimine açılmış sınava katılmayan adaylar için ise soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10'luk bölümü erişime açılmıştı. Peki MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? İşte merak içerisinde beklenen o sorunun yanıtı....

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonucu ÖSYM'nin takvimine göre 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.