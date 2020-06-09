MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

MSÜ sınavı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından sınava katılacak olan adaylar ÖSYM üzerinden sınav giriş beşgesi nasıl alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki MSÜ sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

MSÜ SINAVI HANGİ TARİHTE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

MSÜ sınavı 14 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

MSÜ sınav giriş belgesi ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra alınabilecek.

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SINAVIN UYGULANMASI

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

DİKKAT: Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/pasaportunun aslını (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Geçici Kimlik Belgesi” de geçerlidir.) sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk olarak adayların kimlik kontrollerini yapacak ve Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı

14 bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.