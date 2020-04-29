Mukaddes Ne Demek? Tdk'ya Göre Mukaddesat Ve Mukaddesatçılık Kelime Anlamı Nedir?

Mukaddes kelimesi TDK üzerinden ele alındığı zaman, ‘kutsal’ ifadesi bizi karşılıyor. Özellikle İslami açıdan önemli bir kelime olmasının yanı sıra, kız çocukları adına isim olarak da değerlendiriliyor.

Mukaddes Ne Demek?

Mukaddes kelimesi kutsal anlamı ile Türk Dil Kurumu içerisinde yer almaktadır. Arapça üzerinden çevrim ile Türkçeye bu şekilde yerleşen kelime, aynı zamanda isim olarak da değerlendirilir. Diğer taraftan Mukaddes kelimesini kutsal sözü ile beraber ‘mübarek’ olarak da dile getirmek mümkün.

‘’Ne kadar mukaddes bir insan.’’

Bu kelimeyi aynı zamanda dini açıdan üstün ya da iyilik dolu şeklinde de anlatmak mümkün.

TDK'ya Göre Mukaddesat ve Mukaddesatçılık Kelime Anlamı Nedir?

Mukaddes kelimesi ile beraber bu kelime üzerinden türemiş sözcükleri de TDK eşliğinde öğrenebilirsiniz.



Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu mukaddesat sözcüğü adına, ‘Kutsal sayılan her türlü inanç ve davranışlar bütünü’ olarak ele almaktadır. Özellikle bir istek ya da bir dilek talep edildiği zaman, bu sözcük tek başına Tanrı’nın takdiri şeklinde kullanılmaktadır.

Bu kelime ile beraber ayrıca mukaddesatçılık sözcüğü ise, ‘kutsalcılık’ anlamı üzerinden ifade etmek mümkün. Kutsal olarak sayılmış pek çok farklı inanç ve davranışı benimsemiş kişi olarak da değerlendirilebilir.