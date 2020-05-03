Müsadere Ne Demek? Tdk'ya Göre Müsadere Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman Müsadere kelimesine karşılık olarak, ‘Mahkeme kararı ile birlikte suç eşyasının kişinin elinden alınması’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda Osmanlı döneminde suç sayılan kişilerin elinden mallarının devlet tarafından alınması olarak da bilinmekteydi.



Müsadere Ne Demek?



Herhangi bir sebepten dolayı suç sayılmış olan bazı eşyaların mahkeme kararı üzerinden, suçlu kişiden alınması olarak müsadere sözcük kullanılabilir. Bu durum belli başlı bazı kararlara bağlı olarak ele alınmakta ve uygulamaya geçirmektedir.



TDK'ya Göre Müsadere Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?



Müsadere kelimesi ile beraber TDK ya göre aynı zamanda müsadere etmek sözcüğü, ‘Zorla el koymak’ anlamına gelmektedir. Ancak bu durum günümüzde hukuk devletleri üzerinden mahkeme kararıyla yapılmaktadır. Mahkeme üzerinden kanıtları eşliğinde suç olarak belirlenmiş eşyalara devlet el koymaktadır. Bu durum kişi veya kurum fark etmeden mahkeme kararı ile birlikte gerçekleştirilmektedir.



Hukuki bir terim olarak öne çıkan Müsadere ile Müsadere etmek sözcükleri, çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Özellikle Osmanlı döneminde de kullanılan müsadere, suçu sabitlenmiş kişilerden eşyaların alınması olarak da kullanılmaktaydı. Günümüzde hala kullanılan ve geçerliliği bulunan sözcükler arasındadır. Özellikle tarihi kaynaklar ve edebi eserler ile beraber resmi makamlar üzerinden hala yaygın kullanılıyor.