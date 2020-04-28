Müteşekkir Ne Demek? Tdk'da Müteşekkir Kalmak Ve Müteşekkirlik Anlamı Nedir?

Müteşekkir kelimesi TDK üzerinden, ’Teşekkür etme durumunda olan,’ biçiminde ifade buluyor. Herhangi bir durum ve olay yaşandığı zaman karşısındaki kişiye teşekkür etme teşebbüsünde bulunacak kişi için ele alınır.



Müteşekkir Nedir?



Müteşekkir kelimesi bir nevi minnet duygusunu gösterme şekli olarak da tabir edilebilmektedir. Alınan bir yardım ya da mutlu olunan bir durum karşısında, teşekkür etme durumuna gelen kişi adına bu kelime kullanılır.



‘’Zahmetinden dolayı kendisine çok müteşekkirim.’’ M. Kaplan

TDK'da Müteşekkir Kalmak ve Müteşekkirlik Anlamı Nedir?



Müteşekkir ile beraber ayrıca bu kelime üzerinden türemiş müteşekkir kalmak ve müteşekkirlik sözcükleri de bulunmaktadır. Anlamları doğrultusunda müteşekkir kalmak kelimesi için TDK üzerinde, ‘çok teşekkür etmek’ olarak ifade edilebilir. Yapılan bir iyilik karşısında ne kadar minnet duyulduğunu anlatan bir kelime olarak öne çıkıyor.



TDK için müteşekkirlik ise, ‘Müteşekkir olma durumu’ olarak karşılık bulunmaktadır. Aynı şekilde yapılan bir iyilik ya da güzel bir durum karşısında müteşekkir olduğunu gösterme olarak ifade etmek mümkün. İsim, sıfat ve zarf olarak cümle içerisinde aynı anlam üzerinden farklı katkılar sağlamaktadırlar. Özellikle müteşekkir ve müteşekkir kalmak Türkçede hala düzenli kullanılan sözcükler arasında geliyor.