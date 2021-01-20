Nagihan İsminin Anlamı Nedir? Nagihan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Nagihan ismi Türkiye'de en çok kullanılan 591. isim olmanın yanı sıra en çek tercihi söz konusu olan kız isimleri arasında, en çok kullanılan 308. isim olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda Nagihan ismini kullananların sayısı, son bir yıl içerisinde 36 kişi olarak artış göstermiş durumdadır.



Nagihan Ne Demek?



Nagihan ismine sahip olan kişilerin çok heyecanlı ve duyguları çok yoğun kimseler olarak bilinirler. Bu kişiler aniden öfkelenirler ancak kin tutma özelliğine sahip değillerdir. Nagihan ismini yeni doğacak olan bebeğine vermek isteyen anne ve baba adaylarının en fazla merak ederek araştırmaya yöneldikleri konu Nagihan ne demek sorusunun yanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır.



Nagihan ne demek sorusunun birden fazla cevabı bulunuyor. Buna göre Nagihan; "Ansızın", "birdenbire" ve vakitsiz" demektir. Nagihan isminin kökeni Türkçe olmaktadır. Bundan dolayı anlam bakımından başka dillerle bağı bulunan isimler arasında yer almamaktadır.



Nagihan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Yeni bebeği olacak olan ebeveynleri meraklandıran ve araştırmaya iten bir başka konu da Negihan ismi Kur'anda geçiyor mu şeklindeki sorunun yanıtı olmaktadır. Bu sorunun yanıtı kimi anne babalar için çok ciddi ölçüde önem taşıyabilmektedir.



Nagihan ismi, Kur'an’da geçen bir isim olma niteliğine sahip değildir. Fakat aynı şekilde İslam’a aykırı anlamlar içeren sakıncalı bir isim de değildir. Bu sebeple Nagihan isminin yeni doğan bir kız bebeğe verilmesinde herhangi bir mahsurun varlığı söz konusu değildir.