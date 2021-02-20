Nazan İsminin Anlamı Nedir? Nazan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Nazan kökeni Farsça olan ve Türkiye'de yaygın kullanılan kız çocuk isimleri içerisinde gelir. Hem kolay ve hoş bir okunuşu sunması hem de anlamı üzerinden sevilen bir isim olduğunu söylemek mümkün. Yazılışı üzerinden de anlamı ortaya çıkan bir isim olduğunu söylemek gerekir.

Nazan Ne Demek?

Nazan Türkçe karşılığı olarak, ‘Nazlı’ biçiminde ifade edilir. Aynı zamanda narin ve naif, kibar ve nazlı olan şeklinde anlatılır. O yüzden bir kız çocuğu için verilebilecek en anlamlı ve en güzel isimler içerisinde yer alır. Bir kız çocuğunun karakteristik yapısını ve kibarlığını ortaya çıkarabilecek, narinliğini anlatabilecek bir isim olarak da değerlendirilir. Tek başına veya başka isimler üzerinden de güzel bir bütünlük oluşturacak isimler arasında geliyor.

Nazan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Kız çocuklarına yakışan en güzel isimler içerisinde yer alan Nazan için, Kur'an'da geçip geçmediği de merak konusu. Nazan ismin Kur'an'da geçmez. Güzel bir anlamı olması ile beraber aynı güzellikteki okunuşu üzerinden, tercih edilecek özel adlar arasında geliyor. Bu güzel ismi listeye ekleyebilir ve başka isimler ile karşılaştırmak suretiyle değerlendirebilirsiniz.