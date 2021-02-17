Nazife İsminin Anlamı Nedir? Nazife Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Nazife isminin anlamı temiz ve zarif olarak biliniyor.



Nazife Ne Demek?



Bazı isimlerin çok güzel anlamları bulunuyor. Anlamı güzel olan isimler birçok insan tarafından daha fazla tercih ediliyor. Günümüze baktığımızda, anne ve baba adaylarının isim seçimi yaparken anlamlarına dikkat ettiği görülüyor. Nazife isminin anlamı güzel olması sebebiyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Nazife, temiz ve zarif anlamına gelen bir isimdir. Bu isim kız çocukları için kullanılan ve tercih edilen bir isimdir.



Nazife İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



İsim seçimi yaparken Kuran'da geçip geçmemesi anne ve baba adaylarının bazen dikkat ettiği durumlar arasındadır. Nazife isminin Kuran'da geçip geçmediği anne ve babalar için önemli olabiliyor. Nafize ismi her ne kadar Arapça kökenli bir kelime olsa da, Kuran'da geçen bir isim değildir. Bir ismin Kuran'da geçmemesi büyük bir engel değildir. Kuran'da geçmeyen isimler de yeni doğacak çocuklara verilebilir. Anne ve baba adaylarının anlamlı isim arayışlarında yanlış karar vermemeleri, isim konusunda yeterli olacaktır.