Nazım Hikmet Ran Kimdir? Kısaca Hayatı, Şiirleri Ve Eserleri

Dedesi Mithat Paşa'nın yakın arkadaşlarından olan, Nazım Paşa. Aynı zamanda, Mevlevi tarikatına mensuptu. Babası ise memur olarak görev yapmıştır. Annesi ise eğitimci Enver Paşa'nın kızıdır. Nazım Hikmet Ran, ilkokulu bitirdikten sonra, Mekteb-i Sultani'nin hazırlık sınıfına yazılmıştır. Fakat ailesinin sıkıntı yaşaması, Nişantaşı Sultani okuluna gitmesine neden olmuştur. Dedesi Nazım Paşa'nın etkisinde kalıp, şiirler yazmaya başlamıştır.



Nazım Hikmet Ran Kimdir?



1901 yılında doğan Türk şair ve yazardır. Hapis ve sürgünlerde yaşamını devam ettirmiş, 1963 yılında Rusya'nın Moskova şehrinde hayatını kaybetmiştir. Zatülcenap hastalığına 1920 yılında yakalandı ve askerlikten muaf tutuldu. Bu yıllarda hececiler olarak bilinen şairler arasında ünlenmeye başladı. Bahriye Mektebinde olduğu sırada hocası Yahya Kemal Beyatlı idi. Ona yazdığı şiirleri gösteriyor, eleştirilerini alıyordu. 1920 yılında Alemdar Gazetesi tarafından düzenlenen şiir yarışmasına katılıp birincilik elde etti. Aldığı ödül ününün artmasına neden oldu.



Nazım Hikmet Ran Hayatı



İstanbul işgal altında olduğu esnada heyecan dolu direniş şiirleri yazmaya başlayan Nazım Hikmet, 1921 yılında arkadaşı Vala Nurettin'le Ankara'ya gitti. İstanbul gençliğinin Milli Mücadele içerisinde olması için şiir yazdılar. Yazdıkları şiir beğenildiği için Bolu iline öğretmen olarak atanmışlardır. Ancak Bolu'da işler beklendiği gibi gitmedi ve bu iki arkadaş tepki görmeye başladılar.



Peşlerine gizli polislerin takılması sonucunda, Moskova şehrine gitmek için yola çıktılar. Nazım hikmet Ran'ın ilk şiir kitabı Azerbaycan ülkesinde basıldı. 1924 yılında Türkiye'ye gizliden giriş yaptı. 1925 yılında Şeyh Sait ayaklanması ile başlayan soruşturmalar kendisini de etkiledi. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sürgün ve hapis dönemleri bu süreden sonra başladı.



Nazım Hikmet Şiirleri ve Eserleri



Şiirleri;



- 835 Satır, Jakond ile Sİ-YA-U, Varan 3, 1+1=1, Sesini Kaybeden Şehir, Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Gece Gelen Telgraf, Portreler, Taranta Babu'ya Mektuplar, Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı.



Tiyatroları;



- Bir Ölü Evi, Unutulan Adam, Kafatası.



Diğer Alanlarda Eserleri;



- Sovyet Demokrasisi, Alman Faşizmi ve Irkçılığı, İt Ürür Kervan Yürür, Şeyh Bedrettin Destanına Zeyl, Milli Gurur.



Sonradan Eserleri;



- Saat 21-22 Şiirleri, Dört Hapishaneden, Rubailer, Ferhad İle Şirin, Sabahat, Memleketimden İnsan Manzaraları (1965 sonrası basılan eserler.)