Never Ne Demek, Nasıl Okunur? İngilizce Never Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce dili bir Dünya dili olarak en çok öğrenilen dillerin başında gelmektedir. İngilizce never ne demek ve Türkçe anlamı nedir? diye merak edenler vardır. Bu kelimeyi öğrenmek için anlamını ve okunuşunu bilmeniz gerekmektedir.

Never Ne Demek, Nasıl Okunur?

Never kelimesi İngilizcede sıkça kullanılan bir kelimedir. Asla anlamında kullanılan bu kelime aynı zamanda hiçbir zaman ve asla gibi anlamları içermektedir.

Okunuşu ise 'nevır' şeklindedir. Yazıldığından biraz farklı şekilde okunmaktadır.

İngilizce Never Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce never kelimesi asla, hiçbir zaman ve asla gibi anlamlara gelmektedir. Asla diyeceğiniz zaman never kelimesini kullanabilirsiniz.

Örnek Cümle;

İngilizce: I never watch horror movies in the cinema.

Türkçe Anlamı: Sinemada asla korku filmi seyretmem.