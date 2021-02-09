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    Haberler Eğitim Haberleri Never Ne Demek, Nasıl Okunur? İngilizce Never Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
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    09.02.2021 - 13:00 |

    Never Ne Demek, Nasıl Okunur? İngilizce Never Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    İngilizce öğrenmek son derece zevkli olan bir iştir. Ayrıca İngilizce sayesinde kendinizi geliştirme şansını elde etmiş olursunuz. İngilizce öğrenmek için ilk yapmanız gereken bolca İngilizce kelime öğrenmektir. Sık kullanılan İngilizce kelimelerinden biriside never kelimesidir. Sizler için never ne demek, nasıl okunur? İngilizce never kelimesinin Türkçe anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Never Ne Demek, Nasıl Okunur? İngilizce Never Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    İngilizce dili bir Dünya dili olarak en çok öğrenilen dillerin başında gelmektedir. İngilizce never ne demek ve Türkçe anlamı nedir? diye merak edenler vardır. Bu kelimeyi öğrenmek için anlamını ve okunuşunu bilmeniz gerekmektedir.

    Never Ne Demek, Nasıl Okunur?

    Never kelimesi İngilizcede sıkça kullanılan bir kelimedir. Asla anlamında kullanılan bu kelime aynı zamanda hiçbir zaman ve asla gibi anlamları içermektedir.

    Okunuşu ise 'nevır' şeklindedir. Yazıldığından biraz farklı şekilde okunmaktadır.

    İngilizce Never Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    İngilizce never kelimesi asla, hiçbir zaman ve asla gibi anlamlara gelmektedir. Asla diyeceğiniz zaman never kelimesini kullanabilirsiniz.

    Örnek Cümle;

    İngilizce: I never watch horror movies in the cinema.

    Türkçe Anlamı: Sinemada asla korku filmi seyretmem.

     

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