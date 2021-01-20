Nuran İsminin Anlamı Nedir? Nuran Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Türkiye'de kullanım oranı açısından 278. sırada bulunan Nuran ismini taşıyan pek çok ünlü kişinin varlığı söz konusudur. Gerek kullanım oranın yüksekliği gerekse içerdiği anlamların güzel olması bakımından Türkiye sınırları içerisinde yaşayan pek çok anne ve baba tarafından çocuklara verilen isimlerden biri olma özelliğini taşıyor.



Nuran Ne Demek?



Türkiye'de en fazla araştırma konusu oluşturan soruların başında Nuran ismi ne demek sorusu öne çıkıyor. Pek çok anne ve baba adayı bu konuda araştırma yapıyor. Nuran isminin anlamı ve manaları ise şu şekildedir; "Nurlu", "Işıklı", "Aydınlık" şeklindedir.



Nuran isminin taşıdığı anlamlar, pek çok anne ve babayı, evlatlarına bu ismi vermeye yöneltmektedir. Özellikle bebeğine güzel anlamlı isimler vermek isteyen ebeveynler için en fazla tercih edilen kız bebek isimleri arasında öne çıkan isimlerden biri olmaktadır.



Nuran İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Pek çok anne adayı yahut baba adayı, dünyaya gelecek olan ya da yeni gelmiş durumda olan kız bebekleri için Nuran ismini vermeyi istemektedir. Ancak bazı kişiler için bu ismin Kur'an’da geçen bir isim olup olmadığı ciddi bir önem arz edebiliyor ve bu kişileri Kur'an’da geçip geçmediği şeklinde araştırma yapmaya yöneltebiliyor.



Nuran ismi, Kur'an’da geçen bir isim olup Nur suresi 40. ayet ve Şura Suresi 52. ayetlerde geçmektedir. Nuran isminin gerek güzel anlamlar içermesi gerekse Kur'an’da geçmesi bakımından yeni doğan kız bebeklere verilmesi son derece uygundur.