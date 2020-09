O Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi O Olan Hayvanlar

İsmi O harfi ile başlayan hayvanlar arasında Ornitorenk ve oklu kirpi gibi egzotik hayvanlar da yer alıyor. Her biri farklı özelliklere sahip bu canlıların bazıları 'nesli tükenmek üzere olan hayvanlar' listesinde bulunup koruma altına alınmıştır.



O Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?



1- Ornitorenk: Oldukça ilginç özelliklere sahip ornitorenkler dünya genelinde çok az sayıda olup belli başlı bölgelerde yaşarlar. Bu nedenle endemik hayvanlar sınıfında yer alan ornitorenk, memeli bir hayvan olmasına rağmen yavrularını yumurtanın içerisinde doğurur. Zamanında evrimleşerek burnundaki reseptörlerin sayısını arttırmıştır. Bu reseptörler sayesinde avlanan bu hayvanlar amfibi türünde olup hem karada hem denizde yaşayabilir.



2- Oklu Kirpi: Diğer kirpilere oranla çok daha iri olan oklu kirpiler, sırtlarındaki ok benzeri dikenler dolayısıyla bu ismi almıştır. Oldukça iri ve güçlü olmalarına rağmen son derece ürkek bir yapıya sahiptirler. Ormandaki yapraklar ve bitki sapları ile beslenen bu canlılar sürü halinde de yalnız olarak da yaşayabilirler. Nesli tükenmek üzere olan oklu kirpilerin küçük bir kısmı Türkiye'de yaşıyor.



3- Orangutan: Memeli hayvanlar grubunda yer alan orangutanların soyları tükenmek üzere. Bunun en büyük nedeni yaşam alanlarının yok edilmesidir. Genellikle Yağmur ormanlarında yaşayan orangutanlar başka alanlara göç etmek zorunda kalmıştır. Erkeklerin boyları dişilere göre 30 - 40 cm daha fazladır. Sosyal ilişki kuramayan bu canlılar sürü olarak yaşayamazlar. Evlerini yüksek ağaçlara yaparak ormandaki tehlikelerden uzak durmaya çalışırlar. Sadece Güney Doğu Asya bölgesinde yaşayan orangutanların sayısı her geçen gün azalmaktadır.



4- Orkinos: Daha çok ton balığı adıyla bilinen orkinoslar en büyük balık türlerinden biridir. Ağırlıkları 1 tona kadar çıkabildiği için bu ismi almışlardır. Son derece iri olmalarına rağmen çok hızlı hareket edebilirler. Avlanma yetenekleri oldukça gelişmiştir. Boyları 6 metreye kadar uzayabilen deniz canlıları kendilerinden küçük balıklarla beslenir.



5- Opussum: Türkiye'de daha çok keseli sıçan adıyla bilinen opussumlar son derece sıra dışı bir görünüme sahiptir. Hem fareye hem de kanguruya benzeyen bu canlılar genellikle Kuzey Amerika bölgesinde yaşıyor. En farklı özelliklerinden biri ise korku duyduklarında yere yatıp hareketsiz kalarak ölü taklidi yapmalarıdır