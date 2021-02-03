Öabt Nedir, Ne İşe Yarar? Öabt Sınavlarına Kimler Girebilir, Hangi Dersler Mevcuttur?

Özellikle öğretmenleri ilgilendiren ÖABT sınavı, Genel olarak KPSS sınavından sonra gerçekleştirilen bir sınav şeklinde öne çıkıyor. Bu sınavın uzun hali ile beraber hangi konuları içerdiği noktasında pek çok kişi bilgi almaya çalışmaktadır. O yüzden ÖABT nedir internet üzerinden araştırılıyor.



ÖABT Nedir?



ÖABT uzun yazılışı ile beraber, ‘Öğretmenlik Alan Bilgisi testi şeklinde ifade edilmektedir. Her öğretmenin kamu bünyesinde mesleğini icra edebilmesi için, KPSS sınavından sonra girmesi gereken bir sınav olarak öne çıkıyor. Adından da Anlaşılacağı üzere öğretmenlerin kendi alan bilgisi doğrultusunda test üzerinden yapılan sınavdır. Bu sınav özellikle KPSS genel yetenek ve genel kültür sınavı kadar önemli bir potansiyel teşkil eder.



ÖABT Ne İşe Yarar?



ÖABT sınavı öğretmenlerin kendi içerisinde rekabet ettiği sınav olarak öne çıkıyor. Kamuda öğretmen olabilmek için girilen bu sınav ile beraber, öğretmenler kendi alanları doğrultusunda sınava tabi tutulurlar. Böylece bu sınavdan alınacak puan ile beraber KPSS sınavı puanı bir araya getirilir. İstenilen puan elde edildiği takdirde atama gerçekleşir. Tabii bu atamanın gerçekleşmesi için alınan puan ile beraber tercih yapılmalıdır.



ÖABT Sınavlarına Kimler Girebilir?



İnternetten araştırılan ve en çok merak edilen konular içerisinde ÖABT sınavına kimlerin gireceğidir. Açılımı öğretmen alan bilgisi testi olması ile beraber, bu sınav KPSS sınavından sonra öğretmenlerin gireceği bir testtir. Kendi alanları eşliğinde öğretmenlik yapabilmeleri için bu sınavı mutlaka belirli bir puan çerçevesinde geçmeleri gerekir. Tabii sadece alınan puan değil aynı zamanda rekabet konusunda da öne geçmek gerekmektedir.



- Türkçe öğretmeni

- Fen bilgisi öğretmeni

- Matematik öğretmeni

- Türk dili ve edebiyatı öğretmeni

- Sosyal Bilgiler öğretmeni

- Tarih öğretmeni

- Coğrafya öğretmeni

- Kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni

- Sınıf öğretmenliği

- Rehberlik öğretmenliği

- Yabancı dil (İngilizce) öğretmenliği



Bu şekilde kamu bünyesinde görev alacak tüm öğretmenler için bu sınav geçerlidir.



ÖABT Sınavında Hangi Dersler Mevcuttur?



Öğretmen alan bilgisi testi sınavında öğretmenin bulunduğu bölüme bağlı olarak farklı dersler ön plana çıkar. Bu sebepten dolayı bütün öğretmenlerin kendi alanları doğrultusunda yer alan derslerden sınava tabi tutulduğunu dile getirmek mümkün. Özellikle bu sınav içerisinde öğretmenin kendi alanı doğrultusunda daha fazla soru olduğunu söylemek gerekir.