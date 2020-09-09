Öğretmenlere yeni eğitim alanı müjdesi

Törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin teknolojik becerilerini geliştirme konusunda kararlı olduklarını söyleyen Selçuk, Bakanlık ile Microsoft iş birliğinde düzenlenen “Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı” kapsamında şimdiye kadar 53 eğitim programı gerçekleştirdiklerini, 6 bin 100 öğretmenin bundan yararlandığını ve 4 bin 448 öğretmenin sertifika almaya hak kazandığını belirterek, bu sayıları artıracaklarını ifade etti.

Dijital dünyaya uyum sağlamanın eğitim için önemli olduğuna işaret eden Selçuk, “Bulut bilişim, büyük veri, blok zinciri ve iş zekâsı gibi eğitim alanlarını gündeme getireceğiz. Öğretmenlere bu müjdeyi şimdiden verebiliriz. Bu alanlarda da yeni eğitimler açılacak” diye konuştu.

Dünyaya örnek olacak

Öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri gerektiğine dikkat çeken Selçuk, öğretmenlerin eğitimlere başvurularının yüksek olduğunu aktardı. Salgın sürecinde ödün vermeden çalışan öğretmenlerin başarı hikayelerine şahit olduklarına değinen Selçuk, Türkiye’nin dünyaya örnek olacak uygulamalar yaptığını vurguladı.

Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdem Erkul da Türkiye’nin diğer ülkelere nazaran uzaktan eğitimde daha hızlı hareket ettiğine dikkat çekerek, bunun gelecekte dünyayla rekabette nasıl bir artıya dönüşeceğinin görüleceğini anlattı.