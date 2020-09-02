Okul ücretlerinde yeni formül arayışı

Özel okullarda yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi, bu aydan itibaren uygulanmaya başlanacak. 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak karar, vakıf üniversitelerini de kapsıyor. Koronavirüs nedeniyle özel okullardaki yemek, ulaşım gibi maliyetlerin azaldığını söyleyen ve o nedenle eğitim ücretlerinde indirim yapılmasını talep eden veliler, kendilerinden alınan KDV farklarının da bir an önce geri ödenmesini talep ediyorlar. Eğitim ücretlerinde indirime gidilmesi konusunda velilerin taleplerini dikkate alan dernekler, bu yıl uzaktan eğitim yapılan dönemler için okul ücretlerinde yüzde 5 ile yüzde 30 aralığında bir indirim yapılmasını tavsiye etmişti.

Görüşmeler devam ediyor

Her okulun verdiği eğitim, sunduğu imkânlara göre bu oran değişecek. Ancak ücret indiriminin üzerine ayrıca KDV indirimlerinin yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Konuyla ilgili görüş aldığımız Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, mali açıdan müşavirlerle ödemelerin nasıl olacağına dair bir çalışma yapıldığını dile getirerek, Maliye Bakanlığı’nın da bir uygulama yazısı çıkarabileceğini belirtti.

Okul ücretlerini peşin ödeyen velilerin KDV iadelerini eylül, ekimde almak gibi bir arzularının olduğunu vurgulayan Dal, “İlla ki ödemeler yapılacak. Tabii kurumlar buna hazır değildi. Birden oluşunca bu finansal bir durum, 500 veliye 2.000 TL’den ödeme yapsanız 1 milyon TL’ye çıkıyor. Bir anda bunu, bu ayın bütçesine koymakta bazı okullar zorlanabiliyor” dedi.

Okul ücretlerini taksitli ödeyen velilere yapılacak ödemeyle ilgili Dal, şunları söyledi: “Okula daha ödemeleri var diyelim, 3, 5, 10 taksit. Ver şimdi benim KDV’mi diye bir şey yok. 2 bin TL mi KDV alacağı doğdu, böleriz bunu 5 eşit taksite, 400, 400 iade ederiz.”

Ücret indirimlerinin yanında KDV indirimlerinin ayrı yapılacağına dikkat çeken Dal, okulların başka formüller üzerinde çalıştığını belirtti ve ekledi: “Belki yıllık bazda bir indirim yapılabilir mi diye düşünülüyor. Pandemi olsa da olmasa da yüzde 20, 30’dan vazgeçip belki yüzde 3, yüzde 4 yıllık bazda yani genel bir indirim şekline dönüşebilir. Çok farklı konular var. Bunları tartışıyoruz.”

YÜZ BİNLERCE ADAY KAYIT İÇİN BEKLEMEDE

Eğitimde KDV’nin yüzde 8’den 1’e düşürülmesinin ardından bazı vakıf üniversiteleri ücret güncellemelerini sitelerinden duyururken bazılarında yeni düzenlemeler yapılmadı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrencilerden gelen talep doğrultusunda kayıt tarihlerinin uzatılmasına karar vermişti. Böylece üniversite kayıtları 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00’ye, elektronik kayıtlar 6 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Bazı adaylar, öğrenim ücretlerini ödeyerek kayıt işlemlerini tamamladı. KDV indiriminin ardından yüz binlerce aday ise yeni düzenlemelere göre öğrenim ücretlerini yatırmak istediği için beklemede.

Aralarında Üsküdar, İstanbul Atlas, MEF, Haliç, İstinye, Işık, Beykent’in bulunduğu vakıf üniversiteleri 2020-2021 eğitim yılı ücretlerindeki düzenlemelerle ilgili öğrencilerine duyuru yaptı. Buna göre Beykent Üniversitesi, 30.08.2020 tarihi itibariyle kayıt yaptıran öğrencilerin KDV indirimi iade işlemlerinin 15.09.2020 31.12.2020 tarihleri arasında yapılacağını kaydetti.

İstinye Üniversitesi ise erken kayıt yaptıran öğrencilerin geri ödemelerinin tüm kayıtlar tamamlandıktan sonra yapılacağını açıkladı.

Haliç Üniversitesi, “2020-2021 yılı için kayıt olmuş veya kayıt yenilemiş olan öğrencilerimize de KDV indirim oranı ödeyecekleri ücretlerine yansıtılacak, ücretlerin tamamını ödemiş olan öğrencilerimize de iadesi yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

‘ÖĞRETMEN MAAŞINA YANSIMASIN’

KDV indiriminin öğretmen maaşlarına nasıl yansıyacağı da merak konusu. Sosyal medyada bu konuda paylaşılan yorumlar şöyle:

- Özel okul öğretmenlerini KÇÖ’ye mahkum etmeyin. Zaten 2 kuruş maaş alıyoruz. Devletten yatırdıktan sonra maaşın geri kalanını alamıyoruz. Okul vermiyor. Özel okul öğretmeni de bu ülkenin öğretmeni.

- Tüm alınan kararlar özel okulların daha fazla kazanması yönünde. Tüm verilen imkânlar her zaman özel okulların kâr etmesini sağlıyor. Ama özel okulda çalışan öğretmenler bu ölçüde fayda değil, zarar görüyor. Özellikle bu dönemde maaşını alamayan, mahkemelik olanlar var.

- Umarım özel okul öğretmenlerinin tam gün gibi çalıştırılıp on günlük bir sigorta yatırımının önü engellenir, aksi takdirde zengin yine zengin, çalışan her daim aynı olmaya devam edecek, “emek”!

- Yüksek lisans ücretlerinde de indirime gidilmeli.