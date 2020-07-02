Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim devam edecek mi? Bakan Koca'dan açıklama

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs önlemleri nedeniyle Mart ayından sonra açılamayan okulların yeni öğretim yılında ne zaman açılacağı ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Gerek veliler, gerek öğrenciler ve öğretmenler hem okulların ne zaman başlayacağı hem de uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceğini tarihini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca muhabirlerin 'okullar açılacak mı? sorusu üzerine şunları söyledi; Okulların açılmasına zaman var. Bilim Kurulu'nda şu an bu gündeme gelmedi. Salgının seyri bunu belirler. Bu anlamda alınması gereken öneri anlamında paylaşmış oluruz. Okulların önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitimi yapmak noktasında bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu hastalık dönemi için değil genel anlamda olduğunu biliyoruz. O dönem geldiğinde Bilim Kurulu önerisini paylaşmış olur.



OKULLAR HANGİ TARİHTE AÇILACAK?



Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından şu açıklamalarda bulunmuştu. "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir." dedi.