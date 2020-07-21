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    21.07.2020 - 18:17 |

    Örümcek Türleri Ve Ä°simleri Nelerdir? Ülkemizde YetiÅŸen Zehirli, Zehirsiz Örümcek ÇeÅŸitleri Ve Özellikleri

    Ã–rÃ¼mcek, eklembacaklÄ±lar grubunda yer alan hayvanlarÄ±n genel ismidir. Son yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda dÃ¼nya genelinde 45.000'e yakÄ±n Ã¶rÃ¼mcek Ã§eÅŸidi tespit edildi. Bu canlÄ±lar genel olarak zehirli ve zehirsiz olmak Ã¼zere ikiye ayrÄ±lÄ±r. Zehirli Ã¶rÃ¼mceklerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu Amerika kÄ±tasÄ±nda yer alÄ±yor. Sizin iÃ§in zehirli ve zehirsiz Ã¶rÃ¼mceklerden oluÅŸan bir liste hazÄ±rladÄ±k.Â

    Örümcek Türleri Ve Ä°simleri Nelerdir? Ülkemizde YetiÅŸen Zehirli, Zehirsiz Örümcek ÇeÅŸitleri Ve Özellikleri

    Â Genelde nemli ortamlarda yaÅŸayan Ã¶rÃ¼mcekler tÃ¼rlerine gÃ¶re farklÄ± fiziksel Ã¶zelliklere sahiptir. TÃ¼rkiye'de de birÃ§ok tÃ¼rÃ¼ bulunan Ã¶rÃ¼mcekler sÄ±cak iklime sahip bÃ¶lgelerde daha Ã§ok gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.Â 

    Â Ã–rÃ¼mcek TÃ¼rleri ve Ä°simleri Nelerdir?Â 

    Â 1- Karadul: En zehirli Ã¶rÃ¼mcek tÃ¼rlerinin baÅŸÄ±nda gelir. Ã‡iftleÅŸtikten sonra eÅŸini yemesiyle bilinen bu canlÄ±lar sekiz gÃ¶zlÃ¼ Ã¶rÃ¼mcekler sÄ±nÄ±fÄ±nda yer alÄ±r. Siyah derisi sert bir kabuktan oluÅŸur. Ã‡evre ve iklim ÅŸartlarÄ±na kadar son derece direnÃ§li olan kargalea dullar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k olmalarÄ±na raÄŸmen dÃ¼nyanÄ±n en tehlikeli bÃ¶cekleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â 

    Â Â 2- Kurt Ã–rÃ¼mceÄŸi: En iri Ã¶rÃ¼mcek tÃ¼rlerinin baÅŸÄ±nda gelir. Bu nedenle bazÄ± kaynaklarda dev kurt Ã¶rÃ¼mceÄŸi adÄ±yla yer alÄ±r. Belli baÅŸlÄ± Ã¶zellikleri ile diÄŸer Ã¶rÃ¼mcek tÃ¼rlerinden ayrÄ±lÄ±rlar. En Ã¶nemli Ã¶zelliklerinin baÅŸÄ±nda topraÄŸÄ±n iÃ§inde yaÅŸamak yer alÄ±r. AyrÄ±ca aÄŸ Ã¶rmeden avlanÄ±rlar. Ä°ri olmalarÄ±na raÄŸmen Ã§ok hÄ±zlÄ± hareket edebilen kurt Ã¶rÃ¼mcekleri kendilerinden kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶rÃ¼mcekler ve bÃ¶ceklerle beslenir.Â 

    Â 3- Zebra Ã–rÃ¼mceÄŸi: Ãœzerindeki desenlerden dolayÄ± bu adÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸu ormanlarda ve aÄŸaÃ§ kovuklarÄ±nda yaÅŸar. Son derece hareketli bir yapÄ±ya sahip olan zebra Ã¶rÃ¼mcekleri bir gÃ¼n Ã¶ncesinden aÄŸlarÄ±nÄ± Ã¶rerek dinlenmeye Ã§ekilirler. KayalÄ±klarda da yaÅŸayabilen bu Ã¶rÃ¼mceklerin gÃ¶vdelerinde siyah ve beyaz olmak Ã¼zere iki bant bulunur.Â 

    Â Ãœlkemizde Bulunan Zehirli - Zehirsiz Ã–rÃ¼mcek TÃ¼rleriÂ 

    Â 1- Latrodextus: Karadul Ã¶rÃ¼mcek tÃ¼rÃ¼ne ait Latrodextus dÃ¼nyanÄ±n en zehirli ve tehlikeli eklembacaklÄ±larÄ±ndan biri olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SÄ±cak iklimlerde daha kolay Ã¼rerler. TÃ¼rkiye'de de bulunan Latrosectus Ã¶rÃ¼mcekleri bir Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ±yla insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼recek kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ bir zehre sahiptir.Â 

    Â 2- Tarantula: Elliden fazla tÃ¼rÃ¼ bulunan tarantula, Antarktika dÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m kÄ±talarda yaÅŸayabilen bir Ã¶rÃ¼mcek tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. GÃ¶vdeleri ve bacaklarÄ± tÃ¼ylÃ¼ bir yapÄ±ya sahiptir. Bu sayede soÄŸuk havalarda bile rahatlÄ±kla hayatta kalabilirler. TÃ¼rkiye'de bulunan Ã§eÅŸitleri zehirsiz olan Ã¶rÃ¼mceklerin bazÄ± salgÄ±larÄ±, ilaÃ§ yapÄ±mÄ±nda aktif olarak kullanÄ±lÄ±yor.Â 

    Â 3- Galeodes Graecus: Halk arasÄ±nda daha Ã§ok bÃ¶ÄŸÃ¼ adÄ±yla bilinen Galeodes Graecus, Ã¼lkemizde en Ã§ok gÃ¶rÃ¼len Ã¶rÃ¼mcek tÃ¼rlerinden bir diÄŸeridir. Hareket yetileri oldukÃ§a geliÅŸmiÅŸtir. Ã‡ok yÃ¼ksek yerlere dahi sÄ±Ã§rayabilirler. Zehirsiz olan bu Ã¶rÃ¼mcekler insanlarÄ± sÄ±k sÄ±k Ä±sÄ±rdÄ±klarÄ± iÃ§in 'et yiyen canavar' adÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r.Â 

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    YapÄ±ÅŸÄ±k dördüz kediler ayrÄ±ldÄ±Kastamonu Çatalzeytin'de, kuyruk ve karÄ±nlarÄ±ndan birbirlerine yapÄ±ÅŸÄ±k olan dördüz kedi yavrularÄ±, veteriner kliniÄŸinde yapÄ±lan operasyonla ayrÄ±ldÄ±.
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