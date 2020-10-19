Osmanlı Beyliği kurulduktan çok kısa bir süre sonra güçlenerek Osmanlı Beyliği Beylikten devlete yükselmiştir. Daha sonra ise devletten büyük bir cihan imparatorluğuna yükselen Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Bey'dir.



Osmanlı Beyliği Nasıl Kuruldu?



Osmanlı'lar Oğuzlar'ın Kayı Boyuna mensupturlar. Türkiye Selçuklu hükümdarı olan Alaaddin Keykubat zamanında, önce Karadağ bölgesine sonra ise Söğüt ve Somaniç'e Ertuğrul Gazi başkanlığında uç Beyliği olarak yerleşmişlerdir. Kösedağ savaşı sonrasında Kayı Boyu, Anadolu'yu işgal etmiş olan İlhanlı Devletine bağlanmıştır. Bu devletin zayıflaması sebebi ile Osman Bey, 1299 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir.



Osman Bey'in İlk Yılları



Osman Bey Söğüt'te dünyaya gelmiştir. Osman Bey'in yaşamı ve savaşları tarihsellikten daha çok masalsı- destansı bir şekilde halk söylentileri ya da mitolojik olarak renklendirilmiştir. Yaşamının erken dönemleri ile ilgili güvenilir kayıtla bulunmamaktadır.



Bizans İle Mücadele



Osman Bey Ahi şeyhi Edebali'nin kızı ile evlenerek siyasi nüfusu arttırmıştır. Fetih hareketlerini girişerek Eskişehir'in yakınlarında bulunan Karacahisar'ı almıştır. Bir süre sonra ise Osman Bey Bağımsızlığını ilan ederek Bilecik'i başkent yapmıştır.



Osman Bey dönemi hangi gelişmeler olmuştur?

İlk defa bakırdan Osmanlı parası basılmıştır.

İlk defa Osmanlı vergisi konulmuştur.

Osman Bey'in lakabı Fahrüddin'dir.

İlk kadı ataması bu dönemde yapılmıştır.

Bilecik'in alınması ile beraber bölgedeki demir madenler işlenerek silah üretimine başlanmıştır.

Osman Bey Yenişehir, Yarisar, Bilecik, Mudurnu, Karacahisar, İnegöl'ü almıştır.

Bölgede bulunan Bizans'ın tekfurlarına karşı büyük ölçüde başarılar kazanılmıştır.

Bizans ile ilk savaş yapılarak başarı sağlanmıştır.

1281 tarihinde Karacahisar ele geçirilmiştir.

Osman Gazi 1324 tarihinde vefat etmiştir.



Osman Bey babasından devralmış olduğu aşireti uç beyliği haline getirerek ilk Osmanlı vergisi olan Baç yani pazar vergisini bu dönemde almıştır. İlk bakır para olan Mangır'da Osman Bey zamanında basılmıştır.



Osman Bey'in Son Yılları ve Ölümü



Osman Gazi son zamanlarda yaşının ilerlemesi sebebi ile gut hastalığı ile beylik idaresini oğlu olan Osman Bey'e bırakmıştır. Fakat Osman Bey'in ölüm yerinin neresi olduğu tartışılan bir konudur. Büyük olasılıkla Söğüt'te ölmüş olduğu bilinen Osman Bey'in Bursa da öldüğü de söylenmektedir. Osman Gazi hayatını kaybettikten sonra Söğüt'te babası olan Ertuğrul Gazi'nin türbesine gömüldükten sonra oradan alınarak Osmaniye Meydanı'nda bulunan Gümüşlü Kümbet'e gömülmüştür.



Nice şehirleri fethederek savaşlar kazanıp ganimetler alan Osman Gazi'nin ölümünden sonra ona ait hiçbir altın ve akçası bulunmamıştır. Sadece bir elbise ve atın yanına asılan torba, bir tuzluk, bir kaşıklık, çizme, bir çift öküzü, birkaç tane atı, birkaç sürü koyunundan başka hiçbir şeyi yoktur.