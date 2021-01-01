Osmanlı Ordusu Rütbeleri Nelerdir? Küçükten Büyüğe Osmanlı Rütbeleri

Osmanlı Devletinin ordusunda 4 ana birlik vardı. Bunlar sırasıyla piyade, süvari, topçu ve istikam birlikleriydi. Osmanlı tarihi boyunca kurulan ordulardan en önemlileri ise şu şekilde sıralanabilir: Akıncılar, Kapıkulu Süvarileri, Yeniçeri Ocağı ve Eyalet Kuvvetleri.



Osmanlı Ordusu Rütbeleri Nelerdir?



Osmanlı Ordusundaki en küçük rütbe neferdir. En yüksek rütbe ise ''Müşir'' adıyla bilinir. Müşir, günümüzde Mareşal rütbesine tekabül eder.



Küçükten Büyüğe Osmanlı Rütbeleri



Osmanlı ordusundaki en küçük rütbeler günümüzde de aynı ismi taşır. Bunlar sırasıyla:



Nefer

Onbaşı

Çavuş

Başçavuş



Daha sonraki rütbeler ise küçükten büyüğe şu şekildedir:



Teğmen - Mülazım-i Sani

Üsteğmen - Mülazım-ı Evvel

Yüzbaşı - Yüzbaşı

Kıdemli Yüzbaşı - Kolağası

Binbaşı - Binbaşı

Yarbay - Kaymakam

Albay - Miralay

Tuğgeneral - Mirliva

Tümgeneral - Ferik-i Sani (1.Ferik)

Orgeneral - Ferik - i Evvel (2.Feril)

Müşir - Mareşal



Osmanlı Donanmasındaki Yüksek Rütbeler



Osmanlı donanmasındaki en yüksek rütbeler şunlardır:



Kaptan-ı Derya, Patrona, Kapudane, Kadırga Kaptanı ve Tersane Kethüdası



Osmanlı Ordusunun Başkomutanları



Osmanlı ordusunun başkomutanı padişahtı. Padişah gerekli gördüğü durumlarda yetkiyi sadrazama bırakabilirdi.