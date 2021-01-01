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    HaberlerEğitim Haberleri Osmanlı Ordusu Rütbeleri Nelerdir? Küçükten Büyüğe Osmanlı Rütbeleri
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    01.01.2021 - 07:02 |

    Osmanlı Ordusu Rütbeleri Nelerdir? Küçükten Büyüğe Osmanlı Rütbeleri

    Osmanlı Devleti 1299 yılında Osman Bey tarafından kuruldu. Bir beylik olarak kurulan Osmanlı, topraklarının genişlemesi ile birlikte önce devlet, sonra imparatorluk haline geldi. Ordunun savaşlarda kazandığı başarılar, Osmanlı İmparatorluğunun 17. yüzyılda en geniş sınırlarına ulaşmasında etkili oldu. Osmanlı rütbeleri nelerdir? Sizin için küçükten büyüğe Osmanlı ordusu rütbelerini derledik.

    Osmanlı Ordusu Rütbeleri Nelerdir? Küçükten Büyüğe Osmanlı Rütbeleri

    Osmanlı Devletinin ordusunda 4 ana birlik vardı. Bunlar sırasıyla piyade, süvari, topçu ve istikam birlikleriydi. Osmanlı tarihi boyunca kurulan ordulardan en önemlileri ise şu şekilde sıralanabilir: Akıncılar, Kapıkulu Süvarileri, Yeniçeri Ocağı ve Eyalet Kuvvetleri.

    Osmanlı Ordusu Rütbeleri Nelerdir?

    Osmanlı Ordusundaki en küçük rütbe neferdir. En yüksek rütbe ise ''Müşir'' adıyla bilinir. Müşir, günümüzde Mareşal rütbesine tekabül eder.

    Küçükten Büyüğe Osmanlı Rütbeleri

    Osmanlı ordusundaki en küçük rütbeler günümüzde de aynı ismi taşır. Bunlar sırasıyla:

    Nefer
    Onbaşı
    Çavuş
    Başçavuş

    Daha sonraki rütbeler ise küçükten büyüğe şu şekildedir:

    Teğmen - Mülazım-i Sani
    Üsteğmen - Mülazım-ı Evvel
    Yüzbaşı - Yüzbaşı
    Kıdemli Yüzbaşı - Kolağası
    Binbaşı - Binbaşı
    Yarbay - Kaymakam
    Albay - Miralay
    Tuğgeneral - Mirliva
    Tümgeneral - Ferik-i Sani (1.Ferik)
    Orgeneral - Ferik - i Evvel (2.Feril)
    Müşir - Mareşal

    Osmanlı Donanmasındaki Yüksek Rütbeler

    Osmanlı donanmasındaki en yüksek rütbeler şunlardır:

    Kaptan-ı Derya, Patrona, Kapudane, Kadırga Kaptanı ve Tersane Kethüdası

    Osmanlı Ordusunun Başkomutanları

    Osmanlı ordusunun başkomutanı padişahtı. Padişah gerekli gördüğü durumlarda yetkiyi sadrazama bırakabilirdi.

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