Plan Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Pılan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Plan kelimesinin, "Plan" olarak yazılması doğrudur.



Plan Nasıl Yazılır?



Plan kelimesi birçok insan tarafından yanlış yazılabiliyor. Bu kelimenin doğru yazılışı araştırılan kelimeler arasındadır. Türk Dil Kurumu kelimelerin doğru yazılışlarını bildiren kurumdur. Plan kelimesi "pılan" olarak yazılabiliyor. Bazı kişiler bu kelimeyi ağızdan çıktığı şekilde yazıyor. Fakat bu kelimenin doğru yazılışı "Plan" şeklindedir. "Pılan" yazılışı yanlış bir kullanımdır.



TDK'ya Göre Pılan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Türk Dil Kurumu, "Plan" kelimesinin bu şekilde yazılması gerektiğini vurgulamıştır. Her ne kadar insanlar tarafından "pılan" olarak kullanılsa da, bu yazılış yanlıştır. Bu kelime birçok insan tarafından yanlış yazılabiliyor. Türkçe dilinde bazı kelimeler okunduğu gibi yazılmıyor. Kelimelerin en doğru yazılış şeklini öğrenmek için, Türk Dil Kurumu'nun sayfası ziyaret edilebilir.