Rahim İsminin Anlamı Nedir? Rahim Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Rahim ismi bebeklere verilmeye devam edilen bir erkek ismi olarak istatistiklerde kendisine yer bulmaya devam eden isimlerden biridir. Rahim ismine sahip olan erkeklerin genel olarak yumuşak huylu, sıcakkanlı ve duyarlı kimseler oldukları görülmektedir.



Rahim Ne Demek?



Rahim isminin birden çok anlamı mevcuttur. Arapça kökenli bir isim olan Rahim isminin ilk anlamı bağışlayan ve esirgeyendir. Aynı zamanda ahirette merhametini, nimetlerini yalnızca Mü’min kullarına hasreden anlamlarına gelen bir isimdir.



Rahim İsmi Kuran’da Geçiyor mu?



Anne ve babaların dünyaya getirmiş oldukları bebeklerine bir ömür boyu taşıyacakları ismi seçmeleri konusunda öne çıkan faktörlerden biride ismin Kuran’da geçip geçmemesi olabilmektedir. Pek çok ebeveyn yavrularına isim vermeden önce o ismin Kuran’da geçip geçmediğini araştırmaktadır. Rahim isminin Kuran’da geçip geçmediği de anne babalar tarafından çok fazla merak edilip araştırılan isimler arasında bulunuyor.



Rahim ismi Allah'ın isimlerinden biri olup Kur'an’da geçmektedir. Ancak Kur'an’da geçen her ismi çocuğa vermek doğru olmayabilmektedir. Rahim ismi de tek başına yani Rahim ismi olarak verilmesi doğru olmaz. Çocuğa ille de Rahim adı verilmek isteniyorsa, Rahim ismine abd harflerini ekleyerek yani Abdurrahim olarak vermek çok doğru olacaktır.