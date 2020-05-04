BİST98.842-2.24EURO7.68-0.18USD7.040.55ALTIN387.060.92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Reaktif Ne Demek? Tdk'ya Göre Reaktif Kelimesinin Anlamı Nedir?
    ABONE OL
    04.05.2020 - 22:22 |

    Reaktif Ne Demek? Tdk'ya Göre Reaktif Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Dilimizde bazı kelimeler sık kullanılır iken bazıları seyrek kullanılmaktadır. Reaktif kelimesi de çok sık kullanılmamaktadır. Bu sebeple halk arasında anlamı pek fazla bilinmemektedir. Kelimenin anlamı TDK sözlüklerinde bulunmaktadır. Peki Reaktif ne demek? TDK'ya göre reaktif kelimesinin anlamı nedir? Sizlere reaktif kelimesinin detaylarını inceledik.

    Reaktif Ne Demek? Tdk'ya Göre Reaktif Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Reaktik kelimesi Fransızca da réactif şeklinde kullanılır. Bu kelime dilimize Fransızcadan reaktif olarak girmiş bir kelimedir. Çok sık kullanılmamak ile beraber bazı kaynaklarda sıklıkla geçmektedir. Reaktif kelimesinin anlamı ayıraç ve belirteç manasına gelmektedir.

    Reaktif Ne Demek?

    Dilimizden Fransızcadan girmiş olan reaktif kelimesi Çok sık kullanılan bir kelime değildir. Bu sebeple kelime anlamı merak uyandırmaktadır. Kelime anlamı kaynaklarda iki farklı şekilde açıklanmıştır. Reaktif kelimesi pek çok kaynakta ayıraç ve belirteç olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu dışında Patoloji Terimler sözlüğünde de bir anlamı bulunmaktadır. Patoloji Terimler Sözlüğüne göre ise tepki oluşturan manasına gelmektedir.

    TDK'ya Göre Reaktif Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüklerinde dilimizde bulunan ve dilimize yabancı bir dilden geçmiş olan kelimelerin anlamları bulunmaktadır. Reaktif kelimesinin ise ne manaya geldiği Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Kelimenin anlamını bilmeyen kişiler TDK sözlüklerinden öğrenmeleri mümkündür. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre reaktif kelimesinin anlamı ayıraç ve belirteç anlamına gelmektedir.

    Bunun dışında reaktif kelimesi kimya biliminde de kullanılmaktadır. Kimyada reaktif kelimesi kimyasal tepkime de harcanıp ürüne dönüşen bileşiktir.

    Yıldız Tilbe canlı yayında komşularına konser verdiŞarkıcı Yıldız Tilbe, Instagram'dan yaptığı canlı yayın sırasında komşularına şarkı söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Belli oldu! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

    Belli oldu! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    4 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu belli oldu: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıkladı

    4 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu belli oldu: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıkladı

    Sıradaki Haber