Reaktif Ne Demek? Tdk'ya Göre Reaktif Kelimesinin Anlamı Nedir?

Reaktik kelimesi Fransızca da réactif şeklinde kullanılır. Bu kelime dilimize Fransızcadan reaktif olarak girmiş bir kelimedir. Çok sık kullanılmamak ile beraber bazı kaynaklarda sıklıkla geçmektedir. Reaktif kelimesinin anlamı ayıraç ve belirteç manasına gelmektedir.



Reaktif Ne Demek?



Dilimizden Fransızcadan girmiş olan reaktif kelimesi Çok sık kullanılan bir kelime değildir. Bu sebeple kelime anlamı merak uyandırmaktadır. Kelime anlamı kaynaklarda iki farklı şekilde açıklanmıştır. Reaktif kelimesi pek çok kaynakta ayıraç ve belirteç olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu dışında Patoloji Terimler sözlüğünde de bir anlamı bulunmaktadır. Patoloji Terimler Sözlüğüne göre ise tepki oluşturan manasına gelmektedir.



TDK'ya Göre Reaktif Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüklerinde dilimizde bulunan ve dilimize yabancı bir dilden geçmiş olan kelimelerin anlamları bulunmaktadır. Reaktif kelimesinin ise ne manaya geldiği Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Kelimenin anlamını bilmeyen kişiler TDK sözlüklerinden öğrenmeleri mümkündür. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre reaktif kelimesinin anlamı ayıraç ve belirteç anlamına gelmektedir.



Bunun dışında reaktif kelimesi kimya biliminde de kullanılmaktadır. Kimyada reaktif kelimesi kimyasal tepkime de harcanıp ürüne dönüşen bileşiktir.