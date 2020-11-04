Resim Öğretmeni Nasıl Olunur? Resim Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Öğretmenlik öğrenciler tarafından en çok tercih edilen mesleklerden birisidir. Resim Öğretmenliği de bunlardan birisidir. Fakat Resim Öğretmeni olabilmek için resim yapabilmek ve ilgi duymak yetmez. Bazı şartların yerine getirilmesi ve bu bölümü üniversitelerde okunması gerekmektedir.



Resim Öğretmeni Nedir?



Öğretmenlik bilindiği üzere kendi alanında öğrencilere yaş gruplarına göre eğitim veren kişidir. Resim Öğretmeni ise resim ile ilgili teknik ve genel bilgileri öğrencilere aktaran kişidir. Öğrencileri resim alanında becerilerini geliştirmek için uğraşır ve devlet okulları ile beraber özel eğitim kurumlarında hizmet verebilirler.



Resim Öğretmeni Ne İş Yapar?



Resim Öğretmenleri diğer tüm öğretmenler gibi kendi alanlarında resim ile ilgili tüm bilgileri öğrencilere aktarmaktadır. Öğrencilere resim yapmayı sevdirmek ve beceri seviyelerine göre eğitim vermek en önemli görevlerinden birisidir. Resim Öğretmenleri resim konusunda öğrencileri düşünmeye ve gelişim seviyelerini arttırmaya yardımcı olmaktadır. Fakat bunları yaparken Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına uygun olarak yapmaktadır. Resim Öğretmenleri Farklı metotlar ve bilimsel bilgi ışığında öğrencilere öğretmekle görevli olmaktadır.

Resim Öğretmeni Nasıl Olunur?



Resim Öğretmeni olmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi eğitim fakültelerinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 4 yıllık eğitim veren Resim-İş Öğretmenliği bölümünü bitirmektir. İkinci yol ise güzel sanatlar fakültesini okumaktır. Bunun için Özel Yetenek Sınavından başarılı olunup 4 yıllık Resim Bölümünü okumak gerekir.



Resim Öğretmeni olabilmek için Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Yüksek Lisans Programını veya Yükseköğretim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı Pedagojik Formasyon programının tamamlanması gerekir. Ayrıca KPSS sınavında başarılı olan öğrenciler devlet kurumlarında Resim Öğretmenliği yapabilirler.

Resim Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Resim Öğretmenleri öğrencilere resmi farklı metotlardan ve bilimsel bilgi ışığında öğretmek ile yükümlüdür. Resim Öğretmenlerinin eğitim alanında bazı görev ve sorunlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar şunlardır:



- MEB tarafından belirlenen müfredata uygun öğrencilerin resim ve sanat becerilerini arttırmak ve gelişmesine katkı sağlamak

- Müfredatı yaş, beceri ve gelişim dinamiklerine uygun hazırlamak

- Öğrencileri düşünmeye veya araştırmaya sevk etmek

- Öğrencilerin gelişim seviyelerini değerlendirme ve ölçmek

- Sınıf ortamını etkili öğrenmeye uygun hazırlamak