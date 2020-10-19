Rönesans Dönemi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Hümanizm ve sekülerizm akımlarının bir sonucu olarak rönesans dönemi doğdu. Bu dönemde insan çok güçlü bir varlık olarak ön plana çıkarken, yeryüzü ise ilginç bir yer şeklinde ele alınmıştır. Bu ana tema üzerinden pek çok farklı akım ile çok önemli eserler günümüze kadar ulaştı. Sadece eserler değil aynı zamanda toplum hayatını da etkileyerek bir geçiş dönemi sağlayan zamanlardan biridir.



Rönesans Dönemi Nedir?



Rönesans kelime anlamıyla, ‘yeniden doğmuş’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle ortaçağ Avrupa’sı döneminde Rönesans ile beraber pek çok alanda değişiklik yaşandı. Bunlar içerisinde siyasi, politik, kültürel, eğitim ve sanat ile beraber mimari alanlar ön plana çıkıyor. 14. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında gerçekleşen bu dönem aynı zamanda bir yenileme dönemi şeklinde de ifade edilmektedir.



Ortaçağ dönemindeki Avrupa'da kilise baskısı oldukça güçlüydü. Böylece hem toplumsal yaşamda hem de sanat hayatında dinin dışına çıkmak mümkün değildi. Ancak Rönesans döneminin başlaması ile beraber kilise gücünü kaybetmeye başladı. Böylece yenileme dönemine girildi ve pek çok alanda yenilikler gerçekleşti.



Rönesans İtalya'da başlamak suretiyle Avrupa'nın pek çok noktasında kısa sürede yayıldı. Özellikle matbaanın gelişmesiyle Avrupa'nın her noktasına yeni düşünceler ve bilim kısa süre içerisinde ulaştı. Aynı zamanda pusulanın bulunması ile yeni coğrafi keşifler dönemine girildi. Ayrıca sanatı destekleyen çok ciddi ve güçlü bir sınıf oluşumu baş gösterdi. Özellikle Haçlı Seferleri ile beraber skolastik düşünce yapısı ciddi anlamda darbe aldı ve Rönesans hızla ilerledi.



Rönesans Özellikleri Nelerdir?



Rönesans'ın en önemli özellikleri bu dönem içerisinde meydana gelen yenilikler ve gelişimlerdir. Başta sanat ve bilim olmak üzere hem siyasi hem de daha birçok farklı alanda adeta büyük bir devrim yaşandı. Özellikle hümanizmin çok ciddi anlamda gelişme göstermesi, ‘insan’ varlığının tüm düşünce yapısına yayılma imkanı sağladı. Böylece Avrupa'dan başlamak suretiyle dünya çapında meydana gelen değişimlerle beraber, pek çok değişim ile özellikler ortaya çıktı.



- Avrupa kilise baskısından kurtulup modernleşmeye başladı.

- Kilise merkezli olan skolastik düşünce yapısı yıkıldı.

- Reform hareketleri için önemli bir temel oluştu.

- Avrupa ülkelerinde sanatı koruyan önemli bir sınıf ortaya çıktı.

- Ekonomi ve eğitim alanlarında çok ciddi gelişimler gerçekleşti.

- Matbaanın gelişmesi ile beraber İncil pek çok farklı dilde çevrildi.

- Bilim ön plana çıktı ve özellikle deneye ve gözleme dayalı bilim daha önemli hale geldi.



Bu özellikleri ile beraber Rönesans Avrupa'dan başlamak suretiyle dünya çapında büyük bir değişim ve devrim yarattı. Böylece insan özgürlüğü, daha geniş düşünce yapısı ve bilim ile sanatı olan toplumsal bakış açısı güçlendi.



Rönesans Dönemi En Önemli Tabloları



Özellikle söz konusu Rönesans olduğu zaman pek çok sanatçı ile beraber bu sanatçıların bıraktıkları eserler ön plana çıkıyor. Üstelik bu eserlerin bir anlam taşıması ve çoğunda gizli bazı manaların olduğu iddiaları ile beraber, bu muhteşem eserler çok daha önemli noktaya ulaştı.



- Son akşam yemeği (Leonardo Da Vinci)

- Atina Okulu (Leonardo Sansino)

- Aziz George ve ejderha (Tintoretto)

- Adem'in yaratılışı ( Mikelenjelo Buonarotti)

- Cana’da Düğün (Veronese)



Bu büyük eserler ile beraber daha pek çok önemli eserin, bilimsel çalışmanın ve toplumsal değişimin rönesans döneminde yaşandığını söylemek mümkün.