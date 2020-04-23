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    HaberlerEğitim Haberleri Röportaj Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Röpörtaj Mı Yoksa Reportaj Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 17:59 |

    Röportaj Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Röpörtaj Mı Yoksa Reportaj Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Yazılış bakımından Türkçede pek çok kelime karıştırılmaktadır. Karıştırılan sözcükler arasında röportaj da yer alıyor. Pek çok kişi bu kelimenin doğru yazılışını öğrenebilmek adına internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Peki röportaj nasıl yazılır? TDK Sözlük'te röpörtaj mı yoksa roportaj olarak mı yazıyor? İşte doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.

    Röportaj Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Röpörtaj Mı Yoksa Reportaj Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu Kelimenin doğru yazılışı ‘röportaj’ olarak yer almaktadır. Genelde yanlış şekilde ‘reportaj’ yazılabiliyor. Bu yazımı düzelterek doğru yazım eşliğinde amaca uygun olarak cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

    Röportaj TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazılışı ‘röportaj’ şeklinde değerlendirilmektedir. Bu yazımı ile beraber tek başına ya da cümle içerisinde amaca uygun gündelik yaşamda kullanabilirsiniz.

    Röportaj Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Röportaj kelimesi için cümle içerisinde kullanabilecek farklı örnekler verilebilir.

    ‘’Futbolcu ile röportaj gerçekleştirdik’’

    Röportaj (doğru)
    Reportaj (yanlış)

    Röportaj Nedir?

    Yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde radyo ve televizyon açısından haber olarak nitelendirilen çalışmalar bütünü olarak röportaj kelimesini kabul etmek mümkün. Günümüzde oldukça fazla kullanılan sözcükler arasında yer alıyor.

     

     

     

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