Şahika İsminin Anlamı Nedir? Şahika Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Şahika isminin kökeni Arapçadır. Arapça kökenli olan şahika ismi ülkemizde de kullanılmaktadır. 6 harften ve 3 heceden oluşan Şahika ismi ne anlama geliyor bakalım.



Şahika Ne Demek?



Şahika ismi anlam olarak zirve, doruk, dağ tepesindeki zirve noktası anlamlarına karşılık gelmektedir. Zirve, en üst tepe noktası, dağın en tepesi Şahika isminin anlamı arasındadır. Sanat olarak en üst derece anlamı da vardır. Anlam bakımından Şahika ismi kötü ve olumsuz bir anlam içermemektedir, kullanmakta herhangi bir sorun yoktur.



Şahika İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Şahika ismi Kuran'da geçmemektedir, böyle bir bilgi hiç bir kaynakta bulunmamaktadır. Kökeni Arapçadır, fakat Kuran'da geçmemektedir. Kuran'ın hiç bir kısmında Şahika kelimesi geçmemektedir. Şahika isminin Kuran'da geçmiyor olması bu ismin uygun düşmediği anlamına gelmez. Şahika ismi anlam olarak da kültürel olarak da kullanmak ve yeni doğan bebeklere bu ismi koymak da herhangi bir sakınca yoktur. Şahika ismini kullanmak ve çocuklara koymak caizdir. Şahika ismini karşılık geldiği anlamlara bakarak gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.