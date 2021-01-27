27.01.2021 - 02:48 |
Sanada Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Sana Da Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Türkçede -de -da hem hal durum eki hem de bağlaç olarak kullanılır. ''Atkımı okulda unutmuşum'' cümlesinde ''da'' bulunma durumu eki olarak kullanılmıştır. ''Bugün okula da gelmedi'' cümlesinde ise ''da'' ek değil bağlaç görevindedir. ''Da'' ekinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılacağı cümledeki görevine göre değişir. TDK'ya göre sanada nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için örnek cümlelerle derledik.
''Da De'' bağlaç olarak kullanıldığında ayrı, hal durum eki olarak kullanıldığında birleşik yazılır.
TDK'ya Göre Sana Da Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Sana da.
Çünkü ''Sana da'' kelimesinde da'nın bulunma durumu eki olarak kullanılması mümkün değildir. Da ve de'nin ek olması için ''Sende'' ya da ''Bende'' gibi kelimelerde kullanılması gerekir.
Örnek Cümleler:
1- Böyle davrandığımız için babam sana da bana da kızacak. (Doğru)
2- Sana da bir şey söylenmiyor gerçekten. (Doğru)
3- Sanada iyi akşamlar Ali! (Yanlış)
4- Bugün ablama da sanada bir tane kitap aldım. (Yanlış)