Semanur İsminin Anlamı Nedir? Semanur Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Sema ismini çocuklarına vermeyi düşünün anne babalar için seçilen isminin ne anlama geldiğini ve Kur'an’da geçip geçmediğini öğrenmek önemli bir husus olarak öne çıkmaktadır.



Semannur Ne Demek?



Çocuklarına isim vermek isteyen aileler tarafından en çok merak edilen konuların başında Semanur isminin anlamı gelmektedir. Semanur isminin anlamı ise Gökyüzünün aydınlığı, ışığı manasına gelmektedir. Kız çocuklarına Semanur isminin verilmesi hususunda ismin anlamı oldukça büyük bir etkiye sahip durumdadır.



Semanur İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Yeni doğan bir kız çocuğuna Semanur ismini vermek isteyen aileler için en fazla merak edilen bir başka konu da bu ismin Kur'an’da geçip geçmediği konusudur. Bir ismin Kur'an’da geçmesi bazı aileler için büyük önem taşımaktadır. Ancak Semanur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.



Semanur isminin Kur'an’da geçmiyor olması bu ismin bir bebeğe verilmesine kesinlikle bir engel teşkil etmemektedir. Çünkü Semanur ismi taşıdığı anlam bakımından bir kız çocuğa verilebilecek en güzel isimler arasında yer almaktadır. Bir çocuğa isim verilirken o ismin Kur'an’da geçme zorunluluğu söz konusudur değildir. Burada en önemli husus ismin taşıdığı ismin güzel anlama gelmesidir.