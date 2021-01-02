Seray İsminin Anlamı Nedir? Seray Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Seray ismi bir kız ismi olarak istatistiklerde kendisine her zaman ilk sıralarda yer bulmayı başarmış öncelikli isimlerdendir. Seray ismine sahip olan bayanların genel olarak kendine özgün görüş ve düşünceleri vardır. Herhangi bir konuda diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez ve sorumluluk almaktan kaçınmazlar.



Seray Ne Demek?



Sera isminin anlamı ay gibi güzel olanların başı, önde geleni demektir. Türkçe bir isim olan Seray isminin en fazla tercih edilen kız isimlerinden biri olmasının ilk sebeplerinden biri taşıdığı anlamı olmaktadır.



Seray İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Anne ve babaların çocuklarına ömürleri boyu taşıyacak oldukları ismi seçmeleri noktasında en etkili sebeplerden birini ismin Kuran’da geçip geçmemesi oluşturabilmektedir. Çok fazla anne baba bebeklerine isim vermeden önce vermeyi düşündükleri ismin Kuran’da geçip geçmediğini araştırmaktadırlar.



Bu sebeple de Seray isminin Kuran’da geçip geçmediği de en fazla merak uyandıran ve araştırılan isimler arasındaki yerini almaktadır. Seray ismi Kur'an’da geçmez ancak bu durum bu ismin bebeğe konulamayacağı anlamına gelmez. Seray ismi taşıdığı anlam bakımından bir bebeğe gönül rahatlığıyla verilebilecek isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.