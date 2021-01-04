Sevgi İsminin Anlamı Nedir? Sevgi Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

İnsanların birbirine olan bağlarını en iyi şekilde anlatan sevgi, en güçlü manevi duygudur. Bu duyguyu minik yavrularına aktarmak isteyen birçok aile, çocukları adına bu ismi vermeyi arzu ediyor. Bir başına veya başka isimler üzerinden de kullanılabilen bu güzel ad konusunda, anlamlarını öğrenmek suretiyle değerlendirebilirsiniz.



Sevgi Ne Demek?



Sevgi kelime bazında birçok değişik manada üzerinden ele alınabilmektedir.



- Sevme hissi

- Aşk

- Muhabbet



Böylesi güzel ve anlamlı manaları ile beraber Sevgi adını kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Özellikle kız çocukları adına değerlendirilebilecek en güzel isimlerden biridir. Diğer yandan Türk kökenli olması ve uzun yıllardır Türkçede kullanılması, Sevgi isminin anlamı üzerinden tercih sebebi olarak da ön plana çıkıyor.



Sevgi İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Anne ve babalar tarafından merak edilen konulardan biri de bu güzel ismin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Sevgi ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Bu anlamlı ve etkili ismi çocuğunuz adına değerlendireceğiniz isimler arasına ekleyebilir ve listeden seçebilirsiniz. Özellikle Türkçede aynı zamanda tarihi bir anlamı olması ile beraber, taşıdığı mana açısından değerlendirilmesi gereken önemli ve güzel isimlerden biridir.