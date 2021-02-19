Simya İsminin Anlamı Nedir? Simya Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Simya ismi Arapça kökene sahiptir. Aynı zamanda oldukça uzun ve eski bir döneme uzanan kelime olarak da ele almak mümkün. Türkçe de ise daha çok isim olarak kullanılmaktadır.



Simya Ne Demek?



Son dönemlerin ilgi çeken ve popüler isimleri içerisinde Simya geliyor. Aynı zamanda birçok anne ve baba bu adın anlamını öğrenmek çalışmaktadır. Simya ismi, ‘Bir şeyi başka bir şey dönüştüren düşsel güç’ biçiminde ifade edilmektedir. Bu yönüyle manevi açıdan oldukça önemli ve aynı zamanda oldukça güçlü bir isim olarak öne çıkıyor. Kız veya erkek çocuklar için tercihe bağlı olarak kullanılabilir.



Simya İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



En çok merak edilen konulardan biri olarak Simya isminin Kur'an'da geçip geçmediği geliyor. Özellikle isim açısından internette çok fazla araştırılması ile beraber, bu güzel isim hakkında bilgi alınmaya çalışılmaktadır. Simya ismi Kur'an'da geçmez. Köklü bir tarihi dayanması ve aynı zamanda güzel okunuş sunması üzerinden, Simya adını kullanabilirsiniz. Listeye ekleyebileceğiniz ve değerlendirebileceğiniz en anlamlı isimler içerisinde geliyor. Özellikle özgün bir yapıya sahip olması nedeniyle tercih edilen bir isim haline gelmiş durumda.