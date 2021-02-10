Sinaps Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Biyolojide Kısaca Sinapsların Oluşumu

Sinapslar aynı zamanda sinir hücreleri olarak ifade edilirler. Tanımı ile beraber görevleri açısından da sinaps nedir sorusu internet üzerinden de yaygın araştırılıyor. Hem canlı varlıklar için hem de biyoloji konusu açısından önemli bir yer taşır.

Sinaps Nedir?

Nöronların diğer nöronlara, aynı zamanda kas ya da salgı bezi olarak nöron olmayan hücrelere mesaj iletimi açısından özelleşmiş bağlantı noktalarına sinaps denir. Böylece pek çok farklı işlem vücut içerisinde etkin bir şekilde gerçekleşir. Bu mesajlaşma vücut içerisinde devamlı ve aralıksız biçimde yapılır. Bu sayede vücudun ihtiyacı olan boşaltım, solunum ya da hareket ile beraber daha birçok unsur etkin bir biçimde sağlanır.

Sinaps Çeşitleri Nelerdir?

Sinapslar birbirleri temas ettikleri yere bağlı olarak değişkenlik gösteriler. O yüzden farklı çeşitleri vardır ve aynı zamanda vücut içerisinde belli başlı bazı görevleri ele alırlar. Bu doğrultuda sinaps çeşitleri şu şekilde ön plana çıkıyor;

- Aksodentrik

- Aksoaksonik

- Aksosomatik

Vücudun farklı bölgelerinde değişik görevler üstlenmiş olan bu sinaps çeşitleri, aralıksız şekilde mesaj iletim imkanını destekler. Böylece vücudun ihtiyacı olan tüm iletiler gerçekleşmek suretiyle, yaşamın varlığı etkin bir biçimde devam eder.

Biyolojide Kısaca Sinapsların Oluşumu

Hücre zarlarının birbirine en çok yaklaştığı bölgelerde, hücrelerin haberleşmesine izin verecek kanallar aracılığı ile oluşur. Devamlı olarak bir mesajlaşma ve iletim gerçekleşmesi gerektiği için, bu oluşum sürekli olarak devam eder. Meydana çıkan kanallar boş kavşaklar ismi ile bilinen kısımların oluşturur. Bu oluşum üzerinden de sinapslar ortaya çıkar ve etkin bir mesajlaşma ile iletişim gerçekleşir.