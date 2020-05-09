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    09.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Sınıf geçmeye Kovid-19 ayarı

    MEB, Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin yıl sonu başarı durumları, telafi eğitimleri ve sınıf geçmeye ilişkin hususlarda yönetmeliklerde bir dizi düzenleme yaptı. İlkokul öğrencileri, velinin yazılı talebi halinde sınıf tekrarı yapabilecek

    Sınıf geçmeye Kovid-19 ayarı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişiklikleriyle Kovid-19 salgını sırasında öğrencilerin yıl sonu başarı durumları ve telafi eğitimlerine ilişkin hususlarda düzenlemeler yapıldı. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, liselerin tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yıl sonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenecek.

    ‘Sorumlu geçiş’

    Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan, şartları sağlamayan öğrenciler, alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Mesleki ve teknik liselerde, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri/mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yıl sonu başarı puanı olarak değerlendirilerek, teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla bir üst sınıfa geçecek. Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenciler ise söz konusu şartlar kapsamında değerlendirilmeyecek. Yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilecek ancak puanla değerlendirme yapılmayacak.

    Hafta sonu eğitim

    MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle de öğrencilere uzaktan eğitim verilebilecek ve uzaktan eğitim puanla değerlendirilmeyecek. Yüz yüze yapılamayan eğitimlerin telafisi yapılabilecek. Bu dönemde işlenemeyen konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesi için gerekirse hafta sonları da eğitim yapılabilecek. Telafi eğitimi yapılması durumunda ilköğretim kurumlarında bu telafi eğitimi puanla değerlendirilmeyecek. İlkokul 4. sınıf ile ortaokuldaki öğrencilerin bir dönem puanı olması kaydıyla bu puanın ders geçme puanı altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçecek. İlkokul 1, 2, 3 öğrencilerin başarısı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam ettiği dönemdeki başarılarına göre değerlendirilecek, bu öğrenciler de bir üst sınıfa geçecek. Ancak ilkokullardaki öğrencilere, velilerin yazılı talebi halinde sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

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