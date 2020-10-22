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22.10.2020 - 20:49 | | AA

Son dakika... Açıköğretim lisesi için yeni karar! Bakan Selçuk açıkladı

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi.

Son dakika... Açıköğretim lisesi için yeni karar! Bakan Selçuk açıkladı

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.

Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.


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