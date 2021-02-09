Stalk Ne Demek? Doğrusu Stalk Yapmak Mı Yoksa Stolk Yapmak Mı?

Sosyal medya platformlarının yoğun şekilde kullanılmasıyla birlikte bu platformlarda kullanılan bazı kelimelerde hayatımıza girmiştir. Özellikle stolk bu kelimeler arasında en yaygın şekilde kullanılanlardandır.

Stalk Ne Demek?

Sosyal medya dilinde anlamı merak edilen stolk ne demek sizler için araştırdık. Sosyal medya platformlarındaki bir hesabı gizli şekilde takip etmek, araştırmak, paylaşımlarını gözetlemek anlamına gelmektedir. Bir hesabı fark ettirmeden gizlice araştırmak sosyal medya dilinde stalk anlamına gelmektedir.

Doğrusu Stalk Yapmak mı Yoksa Stolk Yapmak mı?

Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız bu kelimeyi stolk ya da stalk olarak kullanıldığı görülmektedir. Yaygın şekilde kullanılsa da stıolk yanlış yazım şeklidir. Kelimenin doğru kullanışı ise oldukça merak edilmektedir. Kelimenin doğru kullanımı ve yazılışı ise stalk olmalıdır. Sosyal medyada sıkça geçen stolk yapmak yanlış, stalk yapmak doğru yazım şeklidir.