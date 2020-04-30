Sufi Ne Demek? Tdk'ya Göre Sufilik Ve Sufiyane Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Sufi kelimesi kökeni itibari ile Arapça bir kelimedir. Dilimizde çok sık kullanılmasa da anlamı merak uyandırmaktadır. Sufi kelimesi sözlük anlamı mutasavvıf manasına gelmektedir.



Sufi Ne Demek?



Sufi kelimesinin kökü ''yün'' anlamına gelen Arapça ''sûf'' kelimesidir. Sufiler ilk dönemlerde ibadet ve zühd ile uğraşan ve “zâhid, âbid, nâsik” olarak nitelendirilen kişilerdi. Sufi kelimesi sözlük anlamı ise mutasavvıf manasına gelmektedir.



TDK'ya Göre Sufilik ve Sufiyane Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Sufilik kelimesinin diğer bir adı Tasavvuf kelimesidir. İslam dininin mistik yüzü olarak tarif edilmektedir. Sufi kelimesinin ortaya çıkış tarihi tam olarak bilinmese de bazı kaynaklar hicri ikinci asırdan itibaren yaygınlaştığı belirtilmektedir.



Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kelimelerin anlamlarını öğrenmek mümkündür. Sufilik ve Sufiyane kelimesi anlamları da Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre Sufilik ve Sufiyane kelime anlamları şu şekildedir:



Sufilik: Sufilik Sufi olma durumudur. Sufilik mistik inancın tatmininden ve tercih konusu olmasından öte, bir yaşam biçimi ve yaşam tarzıdır. Bu anlayışı Hacı Bektaş, Yunus Emre ve Mevlana gibi çok önemli mutasavvıflar ile halka aktarılmıştır.



Sufiyane: Sufiyane kelimesi sıfat olarak kullanılmak ile birlikte, tasavvuf ile ilgili veya mutasavvıflara yakışır biçimde olan anlamına gelmektedir.