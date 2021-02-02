Survivor Ne Demek? İngilizce Survivor Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce kökenli olarak günlük konuşmalar içinde kullanılmakta olan survivor kelimesi, Türkçe karşılığa sahiptir ve anlamı hayatta kalan kişi anlamına gelmektedir.



Survivor Ne Demek?



Geniş tanımı olarak survivor kelimesi, bir rekabet ya da savaş durumu sırasında hayatta kalan son kişi olarak adlandırılmaktadır. Türkçede ki tam karşılığı ise hayatta kalan kişi olarak adlandırılmaktadır. Bu kelime İngilizce kullanımlarında kazazedeler için ve kaybolan kişiler için kullanılmaktadır.



Adada mahzur kalan ya da bir dağda zor şartlar altında hayatta kalmayı başaran kimse için kullanılmaktadır. İngilizce içinde survivor ne demek diye sorulduğunda Türkçe karşılığı olarak hayatta kalan son kişi anlaşılmalıdır.



İngilizce Survivor Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



İngilizce bir kelime olarak dil içinde yer bulmuş kelimenin birçok Türkçe karşılığı bulunmaktadır. Özellikle bir olay ya da kaza sonrasında, belli bir topluluk içinde hayatta kalan kimselere söylenmektedir.



Bu söylemin kökeni kazalar sonrasında kaybolan ve kurtarıldıklarında hayatta kalan insanlar için çıkarılmıştır. Mücadele sonrasında başarı kazanmış, yaşamayı başarmış, grup içinde en güçlü olarak adlandırılmış kimseler için kullanılmaktadır. Özel bir terim olarak oluşturulmuş ancak bir Türkçe karşılık olarak sözlükte yer almaktadır.